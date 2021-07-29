小粉紅氣噗噗比賽輸日本　湧橋本大輝IG謾罵攻擊

東京奧運28日時進行男子體操個人全能項目，日本19歲新星橋本大輝最終以0.4分的差距逆轉，擊敗中國選手肖若騰，奪下金牌。雖然肖若騰本人賽後受訪接受比賽結果，但是中國網友可不這麼想，不但在網路上大肆批評裁判評分有問題，還用辱罵、攻擊的圖卡灌爆橋本大輝的Instagram。





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在28日舉行的男子體操個人全能項目，肖若騰一路領先，最終拿到了88.065的高分，沒想到卻遭到橋本大輝在最後一項單槓拿到了14.933的高分，以0.4分的差距逆轉、奪下金牌。





肖若騰賽後受訪相當有風度，表示「有點遺憾，我也很想拿金牌，但金牌只有一個。今天我已經超水平發揮了，我對自己今天的表現非常滿意。」坦言自己也能接受這個結果。





但比賽結果一出來，中國網友氣得大罵裁判，許多人在微博上批評，質疑橋本大輝在跳馬項目時，一隻腳已經踏出墊子外，為什麼還能獲得高分。除了裁判之外，橋本大輝的推特、Instagram也遭到氣噗噗的中國網友進攻，批評他是「假的冠軍」、「日本國恥」，更濫用Instagram的「標記」功能，製作辱罵攻擊圖卡後，再標記橋本大輝，只要按進橋本大輝的Instagram頁面，就會看到滿滿的中國網友辱罵圖片。





▲按進橋本大輝的Instagram頁面，就會看到滿滿的中國網友辱罵圖片。（圖／翻攝自橋本大輝Instagram)

先前，桌球男女混雙賽，日本代表隊逆轉中國代表隊奪下金牌，也讓中國網友氣的網攻日本選手水谷隼、伊藤美誠的推的，傳送謾罵、人身攻擊的私訊，甚至還說日本選手戴「慢速眼鏡」等質疑比賽不公的言論，不斷侵擾日本選手。





水谷隼28日在推特上表示，收到「某國」網友傳送「去死」、「給我消失」、「死了最好」的訊息，但他的早已免疫，「在我心中一絲傷害都不會造成」、「想到我們的球賽讓世界這麼熱血沸騰就很開心」，並感謝日本球迷傳送應援加油給他。不過水谷隼隨後也將這篇推文刪除。



