菲國總統再説狂語促接種　民間接種意願低落原因近似台灣

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我國中央流行疫情指揮中心27日下午2時重啟疫苗施打意願登記與預約系統，並開放20歲以上民眾選擇國產「高端疫苗」。統計至傍晚5時，總計完成登記人數達到763.5萬，其中「指定要打高端者」約有3.7萬人，僅占總人數的0.50%。不過沒有登記或表態的民眾仍有高達一千多萬人。除此之外，早在今年初就有民間民調團體調查台灣人施打意願，當時僅有60.3%的人願意施打。截至 7 月 23 日，台灣僅有0.96% 的人民已完成兩劑疫苗接種，而完成一劑疫苗接種的人口則達到24.73%。由於施打疫苗非強迫性，台灣能不能達到群體免疫還是未知數。
而菲律賓民間施打意願低落，針對民間不願意施打疫苗的原因，以對疫苗副作用、甚至因此喪命的擔憂佔大宗。菲律賓民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）5月份進行的調查結果顯示，多數（68%）受訪者並不想打新冠疫苗。菲國民眾不願接種新冠疫苗的民調數字，比蓋洛普（Gallup）去年針對全球逾百國民眾的調查結果（32%受訪者不願打疫苗）高出逾2倍，而菲國民間對疫苗的不信任感，主要源自於數年前登革熱疫苗接種的爭議事件，當時讓尚未完成臨床試驗的疫苗施打於大量的兒童，造成許多家庭的後遺症和精神創傷，讓大量菲律賓人不再願意相信這次力推新冠疫苗的政府。
根據衛報，菲律賓施打疫苗的進度跟宏大的疫苗接種目標相比，略微緩慢。菲國政府的目標是要在今年為7000萬人完成接種，不過，全菲律賓的人口為1億1000萬名，這表示仍有許多菲律賓人要到明年才能打疫苗。一向以雷厲風行手段聞名的杜特蒂，決定繼續讓學校保持關閉狀態。
菲律賓疫情嚴峻，政府認為必須施打疫苗挽救災情並重啟經濟，但民間意願低落難以刺激，再加上菲律賓疫苗的現貨也不足。菲律賓總統杜特蒂的政府除了要想辦法取得更多疫苗現貨之外，還要對國內民眾加強宣導，還須努力。
美國媒體《彭博社》每月公布最新全球防疫韌性排名（Covid Resilience Ranking）上，本月最新排名由印尼墊底，《彭博社》分析關鍵在每日新增死亡1300例以上、以及獲取疫苗不足以供應龐大人口，而後段班國家如菲律賓、孟加拉和馬來西亞的共同困境原因和印尼相同。在這項排名中，台灣位居40，綜觀各項指標，除了疫苗接種率偏低，同時也因先前三級警戒，社區流動性為倒數第三（該項不計中國、伊朗），且5月疫情爆發影響。
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