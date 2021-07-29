奧運／連射3支10分滿分箭收尾 林佳恩又逆轉搶進16強
2020東京奧運，我國泰雅女射手林佳恩生涯第2度挑戰奧運，32強面對愛沙尼亞Reena Pärnat，再度展現大心臟，在第五回合連射3支10分滿分箭帥氣收尾，總比分7比3逆轉晉級16強。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-29 12:42:42
28歲的林佳恩是來自新竹泰雅族，首度踏上五環殿堂是2012年的倫敦奧運，相隔9年和老戰友「雷母」雷千瑩、譚雅婷一起在東京奧運並肩作戰，個人排名賽射出3人最佳的651分，排在第21名，和湯智鈞出戰混雙，可惜止步首輪，女團賽事同樣未能闖進次輪。
所幸及時調整，女子個人賽首輪以總比數6比4，逆轉擊敗希臘六屆奧運元老Evangelia Psarra，挺進32強。
32強首回合，林佳恩依舊慢熱3支都射出8分，以24:25讓出，次回合逐漸回穩8、9、9分，以26:26平手，各拿1點，雙方總回合1比3，第三回合，林佳恩在第3支箭射出本場第1支10分箭，以28:26逆轉，追平成3比3。
現場風勢不小，連鏡頭都在晃，第四回合，林佳恩再度第3支箭射出滿分，以26:25拿下，比數5比3領先，最後第五回合，林佳恩展現神射手本色，連續3箭都射出10分，以總比分7比3拿下勝利。