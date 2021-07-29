奧運／「麟洋配」橫掃日本組合！闖進四強　寫男雙新紀錄

寶島男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今(29)日在東京奧運男子雙打8強戰對決渡邊勇大、遠藤大由，在激戰2局之後他們以21:16、21:19拿下比賽，搶下四強門票。

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麟洋配上次和世界第4的渡邊勇大、遠藤大由交手，是在2019年的中國公開賽，當時我國組合以直落二輸球，這也是兩組人馬唯一一次交鋒。稍早印尼男雙Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan已經取得晉級四強的門票，靜候這場比賽的勝者。

開賽李洋、王齊麟撐過失誤較多的狀況後，幾次進攻組織做得很到位，技術暫停時以11:8領先；但之後遠渡很快做出回球質量的調整，追趕上來，所幸麟洋配及時穩定下來守住領先，以21:16先下一城。

次局日本組合展開反擊，渡邊勇大手感開始回溫，不過換成遠藤大由出現比較多的發球失誤，李洋/王齊麟趁勝追擊，再度取得11:8領先；不過遠渡在暫停之後很快重新振作，又迫近比數，雙方逼成18:18平手。

還好關鍵時刻日本組合再度出現失誤，王齊麟殺球逼出了2個賽點，渡邊漂亮的接發先救回一個，但之後遠藤發球質量不高，麟洋配輪轉後殺球得分，拿下比賽。

今天贏球之後，李洋、王齊麟打進四強，也破了中華羽球隊的奧運男雙隊史紀錄，締造新猷。