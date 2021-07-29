國民黨團提案普發1萬　陳其邁：紓困由中央主導

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高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍表示，不論是紓困亦或是振興，民意的反應都是希望普發現金；而對於長輩的第2劑疫苗施打，童燕珍說，許多里長反應要民眾自己上網預約登記，卻忽略長者不會使用手機與網路的問題，讓所有協助登記的責任都到里長身上，使得許多里長都喊「希望回復第一劑的通知方式」。
陳其邁指出，長輩的部分，希望沿用原來的通知單發放方式來服務長輩，也包括說專車接送跟施打的方式，並會根據上一次的經驗再更改善調整，讓長輩能夠打得舒服，但第2劑也面臨到另外一個問題，就是是要打AZ還是莫德納？所以，在疫苗的分辨和動線的安排會比較複雜，希望能夠用發通知書、專人接送的方式來處理，維持第1劑的服務水準。
另針對向中央爭取普發1萬元現金的部分，陳其邁認為，每人1萬元，依照目前高雄市276萬人，這個預算不是高雄市負擔得起，各縣市也會碰到的一樣的問題，大家對於整波疫情的衝擊，我想都超乎過去的想像，希望針對真的需要紓困的民眾、受影響的產業，能夠加大紓困力道，不僅能加大、加碼，也能夠加快，這個也會牽涉到說行政院和跟立法院的支持，而高雄市也會針對一些需救急救窮的產業，因地制宜，在中央的紓困方案裡面再加碼。