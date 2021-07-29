奧運／射箭台灣內戰 湯智鈞加射險勝魏均珩挺進16強
2020東京奧運，中華射箭男團為我國射下一面銀牌後，今(29)日各自出擊，男子個人賽32強上演台灣內戰，「湯包」湯智鈞對決老大哥魏均珩，雙方一路鏖戰到加射回合，最後由湯智鈞射出10分拿下，晉級16強。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-29 13:43:33｜2021-07-29 13:45:52
27歲的「博士射手」魏均珩是我國男團老大哥，生涯第2度站上奧運舞台，在64強以總比分6比2逆轉擊敗西班牙Daniel Castro，挺進32強。
射箭隊中年紀最小湯智鈞年僅20歲，初次踏上奧運，展現初生之犢不畏虎的氣勢，個人排名賽射出我國男團3人最佳成績，稍早64強以以7比1擊敗越南阮黃飛宇，晉級32強。
首回合，先發射的湯智鈞就先飆出2支10分箭，以29:27取得2比0領先，次回合，換成魏均珩先射，也飆出10分箭，以26:27拿下，雙方2比2平手。
第三回合，雙方各有1支滿分箭，以27:27平手，各拿1點，3比3平手，進入第四回合，湯智鈞發揮更穩定以27:26拿下，取得5比3領先。
第五回合，魏均珩先發制人，第1箭就10分，接著9分，最後10分收尾，湯智鈞則射出8、10、9分，加總27:29，魏均珩拿下，雙方總回合5比5進入加射回合。
加射回合，湯智鈞射出壓線10分，後射的魏均珩射下9分，比賽由小老弟拿下勝利，晉級16強，兩人賽後也互相擁抱。