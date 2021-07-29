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勞團質疑勞裁延宕　勞動部：已盡力協助

▲美麗華企業工會質疑勞動部藉防疫為由，延宕勞裁時程。（圖／翻攝自美麗華工會臉書專頁）
▲美麗華企業工會質疑勞動部藉防疫為由，延宕勞裁時程。（圖／翻攝自美麗華工會臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-07-29 13:40:00

美麗華工會今（29）日發布新聞稿重批勞動部，工會指出，美麗華企業工會罷工迄今已滿80天，4月12日已提出不當勞動行為裁決申請，但勞動部至今只開兩次調查會議，質疑勞動部以防疫為由讓各種爭取勞權動作休眠。

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美麗華工會表示，從5月11日開始設立罷工糾察線以來，美麗華工會罷工到今天已經屆滿80天。但最令工會感到失望是，工會向勞動部申請的不當勞動行為裁決，是從更早的4月12日就已經提出申請，結果從4月12到今天，美麗華工會提出的兩個案件，勞動部只分別開了兩次調查會議。

工會指出，以其中一案為例，工會6月初已經同意使用視訊會議方式進行調查，裁決委員會卻接受資方說法，以罷工期間資方無法上班處理資料為由，延後到7月底召開，無視於工會提出資方管理階層每天仍然可以步行進出球場的證據，分明是放任資方以不實說法拖延調查程序。

工會更指出，7月21日的線上調查會議最後，裁決委員又表示下次調查會議將在8月底召開，不知道是不是勞動部對於政府防疫工作特別沒信心，無視現在全國防疫警戒已降為二級，無視於工會會員已經罷工超過兩個月，堅持要到8月底再召開下次會議。

另一案，資方以罷工期間有3天曠職為由，解雇12名參與罷工的會員，工會表示，最近幾年在台灣進行的罷工，包括2018年富士全錄工會罷工、2019年華航機師和長榮空服員罷工都超過10天以上，也沒有任何資方以3天曠職為由解雇，這麼簡單清楚的案例，居然同樣要在8月底召開下次調查會議。

為此，工會質疑政府就是在用這段期間以 ｢防疫｣ 為由讓各種勞權動作休眠，美麗華工會罷工案件就是3級警戒期間被毫無理由拖延的最佳例證，是全國各地調解、勞檢、仲裁案件被拖延的縮影，呼籲勞動部裁決委員會用一個公平正義的結果，一個讓勞工心服口服的結果，來證明這麼漫長的調查是有其必要性。

對此，勞動部表示，美麗華工會2案涉及企業併購、併購人員解僱留用等法理討論，雙方及委員會皆需要時間搜尋、整理相關規定及論述，裁決委員會皆在兼顧疫情期間當事人安全與維護勞動權益下，積極主動聯繫辦理相關程序，決無拖延怠慢。

勞動部也指出，為解決罷工爭議，已與新北市勞工局多次以正式及非正式會議，積極協助工會與公司進行協商，呼籲美麗華公司應儘速與工會透過協商達成共識，讓本次罷工及早落幕，也讓員工可以重返工作崗位安心工作。

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