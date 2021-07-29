勞團質疑勞裁延宕　勞動部：已盡力協助

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工會指出，以其中一案為例，工會6月初已經同意使用視訊會議方式進行調查，裁決委員會卻接受資方說法，以罷工期間資方無法上班處理資料為由，延後到7月底召開，無視於工會提出資方管理階層每天仍然可以步行進出球場的證據，分明是放任資方以不實說法拖延調查程序。
工會更指出，7月21日的線上調查會議最後，裁決委員又表示下次調查會議將在8月底召開，不知道是不是勞動部對於政府防疫工作特別沒信心，無視現在全國防疫警戒已降為二級，無視於工會會員已經罷工超過兩個月，堅持要到8月底再召開下次會議。
另一案，資方以罷工期間有3天曠職為由，解雇12名參與罷工的會員，工會表示，最近幾年在台灣進行的罷工，包括2018年富士全錄工會罷工、2019年華航機師和長榮空服員罷工都超過10天以上，也沒有任何資方以3天曠職為由解雇，這麼簡單清楚的案例，居然同樣要在8月底召開下次調查會議。
為此，工會質疑政府就是在用這段期間以 ｢防疫｣ 為由讓各種勞權動作休眠，美麗華工會罷工案件就是3級警戒期間被毫無理由拖延的最佳例證，是全國各地調解、勞檢、仲裁案件被拖延的縮影，呼籲勞動部裁決委員會用一個公平正義的結果，一個讓勞工心服口服的結果，來證明這麼漫長的調查是有其必要性。
對此，勞動部表示，美麗華工會2案涉及企業併購、併購人員解僱留用等法理討論，雙方及委員會皆需要時間搜尋、整理相關規定及論述，裁決委員會皆在兼顧疫情期間當事人安全與維護勞動權益下，積極主動聯繫辦理相關程序，決無拖延怠慢。
勞動部也指出，為解決罷工爭議，已與新北市勞工局多次以正式及非正式會議，積極協助工會與公司進行協商，呼籲美麗華公司應儘速與工會透過協商達成共識，讓本次罷工及早落幕，也讓員工可以重返工作崗位安心工作。