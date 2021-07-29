東奧返台僅需自主管理 陳時中：選手防疫措施與常人不同
目前前往東京奧運的國家代表隊選手陸續返台，各界關注選手的相關防疫措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）表示，東奧選手出賽期間都有嚴密的監視，與一般民眾不同，因此若是有完整疫苗防護力的話，就僅需14日的加強版自主健康管理。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-29 15:05:39｜2021-07-29 15:21:53
陳時中指出，相關東奧選手在防疫計畫之下，都有相當緊密的監視系統，避免出現相關接觸，也會進行相關檢測；但一般民眾沒辦做到單獨的防疫計畫，且目前國際上變種病毒很多，也真的是無孔不入，希望盡量把它守住。
陳時中強調，選手若是打完2劑疫苗又滿14日，有完整保護力，返台僅需加強版自主管理。
指揮中心發言人莊人祥補充，根據體育署昨日宣布，是原則上進行14日的加強自主管理，但也有做更多的完善措施，例如前7日是住在防疫旅館裡，第7日後若是PCR陰性，就能夠回家做加強版自主健康管理。
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