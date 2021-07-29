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長輩用預約平台有數位落差？陳時中：並非買門票不需搶快

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-29 15:36:08

疫苗預約平台陸續開放各年齡層民眾預約與登記，不過針對未來施打第二劑疫苗時，長輩使用預約平台是否會出現數位落差？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）回應，這跟搶門票不同，並不需要搶快，因此只要在時間內長輩有人幫忙預約即可。

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陳時中表示，在長輩施打覆蓋率中，75歲以上已經打了約68％，64至75歲也大概打到75％，但一開始施打疫苗不需要用電腦，現在是使用預約系統進行，提供民眾較多時間與機會，且現在整體疫苗施打流程順暢，盡量未來不要有多頭馬車，導致沒辦法計算劑量，進而影響到預約人的權益，因此還是希望盡量在平台來預約。

至於長輩的數位落差，陳時中說，目前像是在超商、藥局也都有提供預約服務，其他地方政府也都會進行協助，且這跟搶門票不同，並不需要搶快，只要長輩在這三天內有家人或各方面能夠幫忙即可。

另針對未來疫苗預約系統中，是否能新增民眾選擇第一或第二的選項，陳時中回應，這個正在研議當中，其實現在在平台登記，並不會顯示你是要打第一還是第二劑疫苗，但如果你在施打第二劑的時間點進去，進能進行預約。

陳時中也強調，希望預約平台能夠像以前口罩平台一樣，規律地一個一個來做，但恐怕目前做不到，畢竟先前口罩供應量是掌握在自己手中，可以隨時安排每人多少口罩，但這點在目前的疫苗平台上就很困難。

陳時中說，現在目前是有一個平台讓大家有機會都打得到，但也沒有說是均等，是依照長幼有序安排，盡量讓疫苗施打覆蓋率提高，而在平台也會根據供應量來進行滾動式檢討。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14322例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14322例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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