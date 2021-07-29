長輩用預約平台有數位落差？陳時中：並非買門票不需搶快

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至於長輩的數位落差，陳時中說，目前像是在超商、藥局也都有提供預約服務，其他地方政府也都會進行協助，且這跟搶門票不同，並不需要搶快，只要長輩在這三天內有家人或各方面能夠幫忙即可。
另針對未來疫苗預約系統中，是否能新增民眾選擇第一或第二的選項，陳時中回應，這個正在研議當中，其實現在在平台登記，並不會顯示你是要打第一還是第二劑疫苗，但如果你在施打第二劑的時間點進去，進能進行預約。
陳時中也強調，希望預約平台能夠像以前口罩平台一樣，規律地一個一個來做，但恐怕目前做不到，畢竟先前口罩供應量是掌握在自己手中，可以隨時安排每人多少口罩，但這點在目前的疫苗平台上就很困難。
陳時中說，現在目前是有一個平台讓大家有機會都打得到，但也沒有說是均等，是依照長幼有序安排，盡量讓疫苗施打覆蓋率提高，而在平台也會根據供應量來進行滾動式檢討。
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