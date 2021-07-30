近一週境外移入7例Delta病毒　4旬台男接種2劑BNT仍確診

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羅一鈞說明，案15552為緬甸籍未滿10歲的小朋友，與家人案15419於7月11日一同入境，也驗出Delta變異病毒株；另外，案15576、15578、15580、 15688為同一起船員群聚事件，
羅一鈞表示，案15576、15578、15580、15688為同一起群聚事件，就是先前曾發布過的6名外國籍船員境外群聚事件的其中4案，後來再加上案15688的本國籍船員總共7名個案，其中除了4位驗出Delta變異病毒株之外，另有3位病毒較無法做出定序。
羅一鈞強調，從病毒基因定序結果來看，目前境外移入個案許多都是印度的Delta變異病毒株所引起，顯示該病毒株的威脅仍存在，因此邊境仍需加強嚴管。
至於目前國內與境外移入的Delta變異病毒株個案數，羅一鈞統計指出，截至今日累積共42例是Delta變異株，其中30例是境外、12例是本土，本土都跟屏東群聚有關。
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