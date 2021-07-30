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近一週境外移入7例Delta病毒　4旬台男接種2劑BNT仍確診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（29）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（29）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-30 14:53:34

中央流行疫情中央指揮中心今（30）日公布，23至29日境外移入個案的病毒定序結果，共有7例為Delta變異病毒株，其中有1例個案有打過BNT疫苗仍確診。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，23至29日共驗出7個Delta變異病毒株、1個Alpha變異病毒株；其中，案15545為40多歲本國籍男性，曾分別於6月8、30日在美國接種BNT疫苗，但7月18日入境後，採檢視確診，Ct值也有26，是本次唯一有接種疫苗紀錄的個案。

羅一鈞說明，案15552為緬甸籍未滿10歲的小朋友，與家人案15419於7月11日一同入境，也驗出Delta變異病毒株；另外，案15576、15578、15580、 15688為同一起船員群聚事件，

羅一鈞表示，案15576、15578、15580、15688為同一起群聚事件，就是先前曾發布過的6名外國籍船員境外群聚事件的其中4案，後來再加上案15688的本國籍船員總共7名個案，其中除了4位驗出Delta變異病毒株之外，另有3位病毒較無法做出定序。

羅一鈞強調，從病毒基因定序結果來看，目前境外移入個案許多都是印度的Delta變異病毒株所引起，顯示該病毒株的威脅仍存在，因此邊境仍需加強嚴管。

至於目前國內與境外移入的Delta變異病毒株個案數，羅一鈞統計指出，截至今日累積共42例是Delta變異株，其中30例是境外、12例是本土，本土都跟屏東群聚有關。

▲7月30日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表)
▲7月30日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表)
 

▲7月30日新增21例本土個案，以嘉義縣增加9例群聚案為最多。（圖/NOWnews製表)
▲7月30日新增21例本土個案，以嘉義縣增加9例群聚案為最多。（圖/NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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