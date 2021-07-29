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新冠Delta變種傳播至132國　WHO：未來2週確診例將破2億

▲世界衛生組織（WHO）預估，未來2週全球累計新冠肺炎確診病例將突破2億例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生組織（WHO）預估，未來2週全球累計新冠肺炎確診病例將突破2億例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-29 14:19:01

新冠肺炎（COVID-19）疫情因為出現傳播能力更強的Delta變種病毒，部分疫苗接種率較高的國家，近期新增確診病例仍難以下降。世界衛生組織（WHO）最新數據顯示，美洲和西太平洋地區的確診病例分別上升30%、25%，與上週相比死亡人數增加21%（逾6.9萬人）依照現今的發展趨勢，未來2週全球累計確診病例將突破2億例。

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世界衛生組織週三（28）發表最新的新冠肺炎疫情報告，指出東南亞地區新增確診人數也有增加，雖然和過去7天相比，新增比例下降一些。除了歐洲以外的地區，新增染疫死亡的案例也有增加趨勢。而過去7天增加最多病例的國家為美國，共新增50萬例，整體新增確診人數暴增131%；巴西新增確診人數僅次於美國，過去7天新增32萬4334例，接著是印尼（28萬9029例）、英國（28萬2920例）、印度（26萬5836例）。

世界衛生組織數據顯示，疫情爆發至今全球累計通報1億9460萬8040例，其中410萬人因病死亡；至週一（26）為止，全球已接種37億劑新冠疫苗。而變種病毒傳播範圍，世界衛生組織指出，四個「令人擔憂的變種」情形分別為：Alpha變種存在於182個國家／地區，Beta變種存在於131個國家／地區，Gamma變種存在於81個國家地區，Delta變種存在於132個國家／地區。

針對新冠疫苗有效性問題，世界衛生組織引用實驗室數據表明，和未曾接種疫苗的人相比，新冠病毒感染者接種至少1劑疫苗時，在家庭內傳播的機率減少約50%；在接種2劑疫苗後的7到14天，傳播風險進一步下降。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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