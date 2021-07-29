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議員關心開學授課方式　新北：非不得已不會線上混和實體

▲新北市議員賴秋媚質詢新北市長侯友宜，未來新北市開學授課的方式，是否也採線上線下教學？（圖／記者陳志仁攝，2021.07.29）
▲新北市議員賴秋媚質詢新北市長侯友宜，未來新北市開學授課的方式，是否也採線上線下教學？（圖／記者陳志仁攝，2021.07.29）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-29 14:21:50

新北市議會今（29）日持續市政總質詢的議程，因應9月1日的開學，台北市長柯文哲日前拋出「線上線下混合班」的措施，引發家長與教師的高度關注；新北市議員賴秋媚質詢新北市長侯友宜，未來新北市開學授課的方式，是否也採線上線下教學？

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侯友宜表示，新北市的各行政區城鄉不同，偏鄉區域較無疫情，可採實體授課的方式，都會區若疫情嚴峻時要分流、線上授課，這部份學校與家長可討論，選擇出最適合該地的教學方式；教育局長張明文補充，還是優先實體授課，非不得已不會以線上混和實體授課，也準備22880多台平板，協助各區學生上課。

賴秋媚指出，教育部公布4月20日至7月17日的期間，國小有182位、國中有107位的學生確診，而因應9月的開學，北市拋出「線上線下混合上課」的計畫，雖然她自己比較習慣實體授課，但未來線上授課可能成為常態，新北開學的授課方式是否也採線上線下教學？也擔憂有些學生的家中沒電腦怎麼辦？

張明文回應，每個學校的情況不同，且分流上課模式很多種，也可能是分年級，根據國外的狀況，認為學生要回到學校；新北仍以實體授課為優先，依據目前疫情控制的狀況，9月開學是樂觀，新北已準備22880台平板、2000台WIFI分享器、10300張SIM卡，以弱勢為優先，有需求者就可向學校申請。

花蓮縣國小老師唐宇新建議，若是學校學年打算自行規劃教學，由同學年、同科教師依序輪流授課，學校則可思量走教師自主社群的機制，讓授課教師校內公假排代，讓授課的實體與遠距，學生得以有人照料；若是疫情不再有群聚，可在教師第2劑疫苗施打前，將熱點的區域規劃混成授課即可。

新北市議員陳科名也關心集中檢疫所的量能，及防疫旅館混居問題議題；侯友宜強調，新北防疫旅館從來沒有不夠的問題，而集中檢疫所與防疫旅館不一樣，是由中央統一調配；至於市府一直採取嚴格態度查察防疫旅館，絕不允許混居等相關情事發生，淡水蘊泉庄發生混居事件，目前已用偽造文書法重罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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