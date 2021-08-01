特企／全國電子父親節優惠8折起　教你如何感謝爸爸　

今年的父親節想好要怎麼度過了嗎？受疫情影響，有許多民眾無法返家和親愛的爸爸見面，只能透過視訊或講電話跟爸爸請安，因此送份父親禮物展現自己的心意就更顯重要。





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全國電子表示，在挑禮物時，除了考慮自己的預算，當然也須評估禮品對收禮者來說實不實用。考量到爸爸們可能從事各行各業，全國電子在不同類型的商品皆推出優惠方案，讓民眾皆能依照爸爸的興趣、職業，去選擇最適合爸爸的禮物。





依照職業去送禮的話，則送上班族爸爸們電腦再適合不過了。揪感心的全國電子祭出好康優惠，至8/31前購買指定電腦可現折2%，購買指定intel機種更加碼送出精選好禮，還可再享12期0利率。此外，凡購買電腦即可以6折起的優惠價加購周邊配件，可偵測血氧功能的智慧手錶也是現在超夯的送禮選擇，因此，三星品牌也同步推出品牌月活動，5G手機及熱銷平板購機除享優惠價，最高再送市價$5,000專屬好禮，消費者能一次全購足。另外，家庭主夫最愛的冰箱及洗衣機也有推出超值優惠。活動期間冰箱、洗衣機下殺八折起，指定機型再送獨家好禮，還可享免費5年延長保固。





說到父親節送禮，電動刮鬍刀當然還是眾多禮物中的常勝軍。即日起至8/9至全國電子購入電鬍刀除可以5折優惠加購健康商品，最高可享30期零利率，還可參加滿額好禮四選一，有機會帶回Dyson無線吸塵器、飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋、高島六星級美足機、或全國電子現金折價券。此外，全國電子再加碼，購買單品3500元以上電鬍刀可上網登錄抽大獎，獎項包含高島按摩椅、高島按摩槍、飛利浦護髮吹風機、500元全國電子現金折價券，8/10前綁定LINE會員玩遊戲也有機會獲得折價券或是電鬍刀。





為打造舒適生活環境，生活家電如電視、空調也是近期消費者在購買父親節禮物的首選。全國電子指出，活動期間購入指定電視機型最高送10000元現金折價券，另外再加碼單品消費滿四萬元以上可享好禮三選一，有機會帶回掃地機器人、除蟎吸塵器、飛利浦SOUNDBAR。購買空調則享滿萬送千元現金折價券，周末環保集點加碼10倍送，最高回饋2000元，還可以超值價6折加購Dyson清淨機。另外還可再享揪感心的總統級精緻安裝及8年免費延長保固。全國電子不忘提醒消費者，購買空調可申請政府貨物稅減徵，最高退2000元。





父親節的腳步越靠越近，民眾不妨趁著專屬爸爸的節日好好去感謝爸爸一年來的付出，把平時因害羞而無法大聲說出的「我愛你」，用行動去展現。



