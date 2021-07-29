呼籲地方保障預約國人接種權益！陳時中：大家壓力都很大
中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，各地方政府所需疫苗數量，是依目標族群人數的進行規劃及配送，呼籲地方依照計畫順序施打，指揮官陳時中則表示，不在範圍裡的民眾當然急，不過範圍內的可能更急，地方政府縣市民都同等重要，「大家壓力很大，中央壓力更大！」希望所有單位按照計劃接種。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-29 14:29:13｜2021-07-29 14:35:48
指揮中心指出，在不影響已預約民眾接種、且確保大眾施打權益為原則，已請地方政府依計畫順序進行施打。指揮中心也將於下批次疫苗撥配時，視各縣市預約及施打情形適時調配疫苗配送量，籲請各地方政府衛生局依實際疫苗庫存與配送量，妥善規劃及安排轄內接種作業與場次。
陳時中則說，這次發送到地方的疫苗算的數量應該是夠，也特別呼籲地方，當然也很急，人民也很急。但是希望大家一起來配合對規劃內跟預約的人，盡量在範圍裡面來打，「不在範圍裡面的當然他們急，但是範圍內的可能更急，他有計畫了所以被納入範圍。」
陳時中說，地方政府縣市民都同等重要「大家壓力很大，中央政府壓力這邊當然更大！」只能照著計劃一步一步的做。
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