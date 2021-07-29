中國官方人民對外媒敵意攀升　專家：對北京不利

中國因審查制度等原因，造成媒體環境不佳，最近狀況更加惡化。上週多名外媒記者前往河南省報導洪水災情，卻遭到當地民眾包圍質問，顯現出中國政府以及民眾對于外媒不信任感持續升高，更凸顯了外媒在中國所面臨的挑戰。





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中國河南省在上週遭逢破紀錄大雨，各處傳出淹水災情。《BBC》以及《德國之聲》記者前往採訪報導，卻遭到當地民眾包圍丶阻攔及質問，相關影片也在中國社群網站中廣傳，引發中國網友關注以及討論。中國官媒《環球時報》將此歸咎於外媒本身，指出「西方媒體長期扮演抹黑中國的角色」，認同中國民眾憤怒情緒。





面度外媒記者在中國處境日益艱難，《德國之聲》訪問專家看法進行報導。有著數十年在外媒記者身份的美國智庫外交政策協會高級中國研究員張彥表示，外媒缺乏實地報導的機會其實會傷害中國，「因為派駐中國的外媒往往能將事件寫得更加詳細。而單從境外報導中國事務的外國媒體，對中國的報導更為黑白分明，而這些媒體的看法相當負面」。並指出中國政府指責外媒損害其國際形象的說法，是造成中國內部對外媒的氛圍日益惡化的其中一個原因。





美國耶魯大學法學院的研究員Yangyang Cheng指出，中國民眾反擊的規模和強度，與爭國的國際地位有更直接相關。現在的中國更富裕、更強大、更有威嚴，讓中國人民有信心與膽量向對外國媒體長期以來的不滿作出反擊，中國民眾不信任外國媒體，認為他們報導有偏見或「太負面」其實並非新的現象。





中國獨立學者吳強則表示，在過去幾年隨著美中貿易戰與新疆議題發酵，中國外交部以及《環球時報》指責派駐中國的外媒也變得前所未有的強烈。雖然近年來國際媒體對於中國報導數量有增加，但其實以負面新聞居多。中國民眾在官方引導之下，逐漸對西方媒體展生激烈不滿。但這些不滿並不是中國民眾的不滿，而是中國官方的。





吳強進一步表示，由於中國政府一直把媒體看成宣傳的一部分，加上他們對外媒都有不切實際的幻想，認為他們應該報導「紅星照耀下的中國」，但外媒卻「如實報導」，中國政府就會惱羞成怒。中共統治的正當性也亟需外部評價肯定，而當外媒報導日益負面時，中共政權就會受到更為嚴重的傷害。中國政府現現在把與國際媒體的關係納入宣傳戰的一部分，並提升到戰爭的高度來看。張彥指出目前「中國政府甚至是已經有點放棄經營與外國媒體的關係。」



