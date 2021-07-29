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奧運／回到家門快哭了！唐嘉鴻創紀錄被封「世界貓王！」

▲唐嘉鴻在東京奧運個人全能表現精采。（圖／體育署提供）
▲唐嘉鴻在東京奧運個人全能表現精采。（圖／體育署提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-29 14:48:51｜2021-07-29 16:24:47

2020東京奧運男子體操台灣好手唐嘉鴻與蕭佑然等與教練翁士航、鄭焜杰等今天搭機回國，唐嘉鴻雖然在單槓拿手項目失誤，無法晉級決賽，不過他在全能賽拿下第七，已經創下台灣體操史上最佳成績。

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翁士航表示：「回到台灣，眼淚真的快流下，回來國門真的很感動。」不過翁士航也說，唐嘉鴻一開始並沒有完成我們的預期目標，但是他在全能也創下好成績，希望他的例子可以鼓勵其他選手。

鄭焜杰強調，蕭佑然等選手都是第一次參加奧運，所以太緊張，不過第一次參賽，希望可以吸取經驗，之後有更多好的訓練，有更好發展。

蕭佑然算是「人來瘋」選手，不過東奧堅持無觀眾，所以他也無法好好發揮，他說：「我們會努力訓練，希望下次看到我們的時候，在國際賽有更好成績。」

唐嘉鴻在一開始預賽表現失誤，但他重新振作，加上教練給他信心，還讓他偷嚐美食鼓舞他的士氣，唐嘉鴻心情調適好後，就覺得全能賽可以調整好，順利發揮他應有水準。

昨日單槓表現，唐嘉鴻展現「亞洲貓王」本色，也刻意展現他的技巧，因此翁士航教練稱他為「世界的貓王」。

 

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