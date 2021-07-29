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縣市長滿意度衝進全國前四強　林右昌：朝對的方向努力

▲基隆市長林右昌指出，基隆市雖然資源比不上六都，但在極有限的資源下，「穿著西裝改西裝」，施政將漸漸邁入豐收期。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌指出，基隆市雖然資源比不上六都，但在極有限的資源下，「穿著西裝改西裝」，施政將漸漸邁入豐收期。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-29 15:02:56

遠見雜誌今（29）日公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長林右昌施政分數及市長施政滿意度皆為全國第四，較前一年度名次上升一名；此外，在非六都縣市中排名第二，而道路交通面向更是進步最多，勇奪全國第二。

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林右昌表示，除感謝市政團隊的努力，更要謝謝所有基隆市民的託付與肯定；從104年上任以來，施政階段漸漸進入豐收期，今年各項建設將陸續完工，屆時基隆城市的蛻變，市民絕對眼見為憑，親身感受整個城市翻天覆地的變化，市民的光榮感不再只是願景，更是「看得到摸得到用得到」的實際建設。

林右昌指出，基隆市雖然資源比不上六都，但在極有限的資源下，「穿著西裝改西裝」，從吊車尾變前段班，施政將漸漸邁入豐收期，會持續朝對的方向努力前進，讓身為基隆人感到光榮；逐年進步的調查結果顯示，市府施政方向正確、獲得市民肯定，相信這幾年基隆城市的徹底改變，市民感同身受，眼見為憑。

 遠見雜誌調查顯示，林右昌施政分數為75.9分、全國排名第四，星等為4.5顆星（最高5顆星）；縣市長施政滿意度的部分，林右昌滿意度為79.4%，全國第四，也獲得市民的肯定與支持，讓市府在這次遠見雜誌「全國縣市長施政滿意度調查」排名，由過去吊車尾的名次，逐年向上提升到前段班之亮眼成績。

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