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聯亞EUA怎麼還不發？陳時中：台灣法規嚴謹是世界前6

▲指揮官陳時中（中）表示，聯亞EUA審查屬於專業內容，同時台灣的法規非常嚴謹，自己無法預測。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中（中）表示，聯亞EUA審查屬於專業內容，同時台灣的法規非常嚴謹，自己無法預測。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-29 15:09:08｜2021-07-29 15:23:45

國產疫苗還剩下聯亞還未取得中央緊急授權（EUA），究竟何時才會通過？指揮中心指揮官陳時中今（29）日回應，疫苗審查屬於專業內容，同時台灣食藥署（FDA）是世界上僅有6國加入的國際醫藥法規協和會（ICH）的會員國，在法規審查上非常嚴謹，自己無法預測。

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副總統賴清德日前繼總統蔡英文表態施打高端疫苗後，說自己將會等待國產聯亞疫苗通過EUA，而聯亞審查進度到哪個階段？陳時中強調，如果通過了自然就會進到意願登記平台上，但審查結果跟時間都沒辦法回答，這屬於專業審查。

「其實FDA審查是非常嚴格的。」陳時中近一步說明，台灣FDA是僅有6國參加的國際醫藥法規協和會（ICH）的會員國之一，相互認證且認可的法規都非常嚴謹，中間有任何改變，審查都要重新來，

所以他也無法預測到底會不會過，或是通過時間，中間可能經常需要補件技術性資料，或是請廠商釋疑，甚至需要再驗證，進一步還要做動物實驗，都是照既有審查規章進行。

另外針對BNT疫苗的到貨時間，陳時中也回應，各類疫苗要進貨時間，中央有約略掌握，「事實上進貨往往都會延遲，所以還沒辦法跟社會大眾報告。」

▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14322例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14322例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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