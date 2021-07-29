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人民痛苦指數直線飆升！鄭麗文轟振興券：發現金即刻救援

▲商家受疫情嚴重影響，百業蕭條。（圖／NOWnews資料照）
▲商家受疫情嚴重影響，百業蕭條。（圖／NOWnews資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-29 15:09:55｜2021-07-29 15:17:40

疫情三級警戒長達69天，雙北因疫情關係，店面歇業、無薪假比比皆是。國民黨立委鄭麗文今（29）日表示，政府不要再任性，此時只有普發現金，才能解決民眾燃煤之急，支應陷困民眾最重要的生活需求。

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鄭麗文表示，目前需要的是全民救急，各地方縣市議會莫不急著要求政府普發現金，就可感受到基層極端焦慮。為何在疫情期間神隱多時的蘇貞昌及行政團隊看不見也聽不到？就是不肯普發現金。

鄭麗文說，既然財政部公布上半年稅收大超徵，政府各單位也紛紛看好下半年經濟仍維持穩定成長，政府財務不是問題。國家稅收既然取之於民、自應用之於民。在民間需求急迫之際，自應普發現金，以回饋去年頂著防疫壓力而辛苦耕耘的納稅家戶與全體國民。

鄭呼籲，儘速彌補之前4波紓困，因相關單位設下種種門檻，導致紓困千瘡百孔、漏洞遍佈無法受惠的行業及民眾。她批評行政院，現今如果還想用三倍券或五倍券來塘塞，恐怕只會讓這個執政無能無方的行政團隊拖垮紓困救急的剛性需求，也讓人民受創的痛苦指數直線飆漲。

鄭麗文直批，蘇貞昌團隊不記得去年三倍券被民眾罵翻的理由之一，就是至少花費20多億印刷等行政成本，以及打著刺激數位消費的招牌往臉上貼金，卻有約九成使用實體券，打臉刺激數位消費的空想。她指出，普發現金不但可以救急，更可以減免消費券設計、印刷、發放、回收等不必要的行政費用，以及排除政府高官們的大內宣費用。

鄭麗文表示，民進黨政府不要再把簡單問題複雜化，發現金只是把國民幫忙政府賺的錢回饋回去，透過消費達到振興經濟效果，政府想發三倍券、五倍券，只是沒事找事、刷存在感，浪費公帑去印刷，更別提因此耗費的作業時間與成本，根本沒有辦法發揮對受創民眾「即刻救援」的效果。

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