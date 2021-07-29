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楊勇緯國中就被誇帥！輕鬆飛踢225公分　女孩曝內心情感

▲楊勇緯國中時，在節目上輕鬆飛踢225公分。（圖／民視綜藝大集合提供、楊勇緯IG）
▲楊勇緯國中時，在節目上輕鬆飛踢225公分。（圖／民視綜藝大集合提供、楊勇緯IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-29 15:25:56｜2021-07-29 16:49:46

柔道好手楊勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，深邃的五官、帥氣的英姿，讓不少台灣人和日本女生爭相想成為楊太太。近來楊勇緯國中、高中參加《綜藝大集合》，青澀、稚嫩的模樣被翻出，引來熱烈討論，而該節目為了造福楊太太，將播出「奧運特輯」向選手們致敬。值得注意的是，從曝光的影片中可以看到，楊勇緯國中就能輕鬆「飛高高」，一旁的女孩誇讚他很帥之外，也透露對他的真實情感。

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▲在東京奧運勇奪銀牌的柔道「男神」楊勇緯、28日返抵國門。（體育署提供）
▲楊勇緯昨（28）日返台。（體育署提供）
▲楊勇緯（右）曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）
▲楊勇緯高中曾現身《綜藝大集合》。（圖／民視提供）
除了代表新民高中上節目闖關之外，楊勇緯就讀后里國中時，矯健的身手也被網友找出瘋傳。只見節目上阿翔壓在最下面，胡瓜壓在最上面，一共5人堆疊的高度，而楊勇緯竟直接輕鬆飛越，驚豔現場所有人，最後還挑戰「飛龍在天球好運」關卡，他快速奔跑後，直接飛踢到225公分的高度，小小年紀就有過人的體力與爆發力，讓來賓驚呼連連！

▲楊勇緯輕鬆飛越5人。（圖／民視綜藝大集合提供）
▲楊勇緯輕鬆飛越5人。（圖／民視綜藝大集合提供）
主持人胡瓜特別讓楊勇緯在鏡頭前露面，還找了一位可愛的小女孩一起訪問，胡瓜問女孩楊勇緯帥不帥，她則大方回「很帥」，不過當胡瓜繼續追問小女孩有沒有喜歡他，沒想到竟只得到一句「還好」，讓一旁的來賓與楊勇緯本人都笑了出來。

▲胡瓜（左）特地找來楊勇緯（中）與小女孩（右）同台。（圖／民視綜藝大集合提供）
▲胡瓜（左1）特地找來楊勇緯（左2）與小女孩（右1）同台，右2為浩子。（圖／民視綜藝大集合提供）
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