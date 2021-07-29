遠見民調盧秀燕躋身4星　六都唯一滿意度升、不滿意度降

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這項「縣市長施政滿意度調查」，台中市長盧秀燕的施政滿意度為59.1%，較去(109)年提升了5.8個百分點，施政分數為67.7分，比去年增加3.3分，在22縣市首長平均滿意度下滑的浪潮中，盧秀燕逆勢上揚，不僅是六都中唯一進步的市長，進步幅度高居全國第二名，且為近10年來滿意度最高的台中市長。
《遠見雜誌》公布數據中，台中市八大施政面向的淨滿意度較去年增加2.0個百分點，進步幅度領先全台，其中，在「教育」、「道路與交通」、「消防與公共安全」、「醫療衛生」、「觀光休閒」及「經濟與就業」等六大面向滿意度表現均較去年優異。
台中市政府表示，每份民調都是鞭策市府團隊不斷向前邁進的動力，近年來市府努力完備一切，就是為了回應市民的期待！以本次進步最多的「經濟與就業」面向為例，在面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰下，台中拚經濟的表現同樣亮眼。同樣交出漂亮成績單的「道路與交通」面向，除了今年實施的「雙十公車，市民優先」政策，有效減輕市民通勤負擔，也讓政策優惠真正落實在市民身上外，歷經十餘年興建的捷運綠線在今年4月正式通車，更滿足了市民「捷運行」的渴望。
市府藉由美樂地計畫、公托公幼及親子館倍增計畫、恢復老人健保補助、地價稅調降、路面燙平專案等多項政策逐步推動，更透過「藍天白雲行動」計畫，讓台中空氣品質獲得明顯改善。
台中市政府指出，《遠見雜誌》本次調查時間為2020年3月2日至4月16日，為新冠肺炎疫情爆發之前，從5月中至今防疫期間，市長帶領市府團隊努力不懈控制疫情並推出多元紓困方案，從坊間各類民調顯示，民眾對於盧市長防疫表現也展現高度肯定。
市府進一步表示，近二年來台中市在許多民調與評比上都有大幅進步且成績斐然，要感謝市民的認同與支持，因為有優質的市民才能締造進步的城市，市府也將持續與民眾站在同一陣線努力，逐步兌現「幸福宜居城」的承諾。
新聞來源為Newtalk 新頭殼