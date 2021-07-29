騰訊7月市值蒸發4.7兆 彭博：成全世界最糟的股票
中國政府早前以反壟斷執法、資訊安全審查對科技業進行整治，在香港、美國上市的科技公司股票受到影響下滑，美國《彭博社》形容，科技巨頭騰訊（Tencent）因此從市場新星成為「全世界最糟的股票」。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-29 16:04:36
《彭博社》統計，7月對騰訊來說可以說是最慘的一個月，公司股價下跌23%，市值蒸發約1700億美元（約4.7兆台幣）。除了騰訊，中國其他公司也情況淒慘，7月股東價值損失前10名中有9家企業為中國公司，包括外賣平台「美團」、和電商巨頭阿里巴巴控股。
雖然騰訊股價在週四（29）上午反彈7.1%，但中國政府近期將政策焦點放在數據安全和金融系統穩定議題上，總部位於深圳的騰訊，成為主要目標之一，導致本週騰訊股票出現拋售潮。
東驥基金管理公司（Pegasus Fund Managers Ltd）總經理Paul Pong向《彭博社》表示，他認為中國對科技業的打擊即將結束，資訊安全將是北京決策層未來幾年的重點。像騰訊這樣的科技巨頭勢必要做出調整，早前騰訊旗下的音樂子公司因爲涉嫌壟斷行為和版權問題受到懲處，騰訊的即時通訊程式微信（WeChat）也為了改善資訊安全暫時停止新用戶註冊。