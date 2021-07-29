照顧身障弱勢　高市專案跨局處整合疫苗接種全程服務

高雄市政府為積極推動並落實身心障礙者權利，打造身心障礙者友善環境，協助提升防疫保護，疫苗接種間在勞工局與經發局、衛生局共同合作下於高雄展覽館，針對接受勞工局促進就業服務之身心障礙朋友約400人，辦理專案接種疫苗服務，並指派專人於現場提供指引及個別協助，加速施打服務的流程，許多身障朋友對寬廣漂亮的施打場域，大表稱讚。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-29 17:47:30
勞工局所辦理的專案接種疫苗對象，包含接受身障職業重建個案管理服務、職業輔導評量服務、支持性就業服務、庇護性就業服務、促進視覺功能障礙者就業服務，及職務再設計服務等，以降低身心障礙朋友的染疫風險，讓他們能更專心投入工作，無後顧之憂。
勞工局長周登春表示，身心障礙朋友在求職就業的過程中，比一般勞工還要艱辛，需要更多協助與關懷，市府為照顧身心障礙朋友，打造友善環境，協助提升防疫保護，局處合作積極規劃整合疫苗接種服務量能，安排專案施打，讓身障朋友得以順利接種疫苗，嘉惠弱勢。
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