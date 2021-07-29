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巨石強森化身船長致敬迪士尼　自爆是「她」的忠實鐵粉

▲巨石強森化身船長致敬迪士尼。（圖／迪士尼影業提供）
▲巨石強森化身船長致敬迪士尼。（圖／迪士尼影業提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-29 16:34:48

電影《叢林奇航》將於明（30）日在台上映，該電影改編迪士尼樂園人氣設施「森林河流之旅」，全球2大人氣好萊塢巨星巨石強森與艾蜜莉布朗，將一起踏上驚險、刺激的尋寶冒險之旅。巨石強森特地化身法蘭克船長，向傳奇華特迪士尼致敬，也大力推薦偶像艾蜜莉布朗擔任女主角，該電影也齊聚國際金獎團隊，在夏威夷搭建出迪士尼有史以來最大場景之一，讓迪士尼的粉絲相當期待。

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很難想像身材壯碩的動作巨星巨石強森，是個十足的迪士尼鐵粉，他表示：「我是在佛羅里達州迪士尼主題樂園長大，所以當年《神鬼奇航》讓我非常感動也深受啟發，希望有天我能將心愛的迪士尼設施拍成電影！」透露當受邀拍攝《叢林奇航》時，就馬上跟製作總裁推薦艾蜜莉布朗，儘管與對方原本並不熟識，但巨石強森透露自己在合作之前，就是她的粉絲，「從《穿著PRADA的惡魔》就是她的忠實粉絲，我也是她丈夫、《噤界》導演約翰克拉辛斯基的忠實粉絲」。

▲巨石強森（右）自爆是艾蜜莉布朗（中）鐵粉。（圖／迪士尼影業提供）
▲巨石強森（右）自爆是艾蜜莉布朗（中）鐵粉。（圖／迪士尼影業提供）
《叢林奇航》描述一位勇敢無懼的研究員莉莉霍頓博士，從倫敦一路前往神祕的亞馬遜叢林展開冒險旅程，途中她意外找來一位，在當地以哄騙觀光客維生的船長法蘭克沃夫，並搭乘法蘭克的綺拉號深入叢林。莉莉一心想著要找到傳說中的治癒神樹，並為人類醫學帶來重大突破。莉莉、法蘭克朝向美麗的雨林深處前進，2位個性迥異的旅人，開始遭遇到驚險萬分的危機，以及駭人的超自然威脅，他們也一一揭開這千年流傳的神樹祕密，發現這一切將嚴重地影響人類的未來。

▲巨石強森夢想將迪士尼設施拍成電影。（圖／迪士尼影業提供）
▲巨石強森夢想將迪士尼設施拍成電影。（圖／迪士尼影業提供）
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