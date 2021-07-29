林昀儒惜敗中國隊無緣金牌　蔡英文：最頂尖的一場對決

我國桌球好手林昀儒今（29）日於東京奧運桌球男子單打四強賽，遭遇世界排名第一的中國隊選手樊振東，最終林也3:4惜敗，無緣爭奪金牌。然而比賽過程中，林昀儒緊咬對手，一再出現精彩表現，獲得各界相當高的評價。總統蔡英文稍早就透過臉書表示，「小林同學，你真的打出了我們想像不到的球路，銅牌戰加油，繼續寫下驚奇吧」。

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林昀儒與中國隊選手樊振東鏖戰到第七局惜敗，蔡英文透過臉書表示，「太精采的一場比賽！小林同學」，她說，林昀儒頻頻以巧妙刁鑽的球路，給對手製造出龐大的壓力。雖然最後以3:4的差距落敗，但這真的是最頂尖的一場對決。

蔡英文也說，「小林同學，你真的打出了我們想像不到的球路。太棒了！銅牌戰加油，繼續寫下驚奇吧」。

副總統賴清德同樣透過臉書表示，林昀儒和中國選手展開激烈的對戰，讓人看得差點忘記呼吸吸。這是一場訓練大家心臟的比賽，面對世界球王的氣焰，並沒有讓林昀儒有絲毫的退縮，反而打出不同以往的球風。

賴清德表示，反拍直線又快又準，正拍斜線角度犀利，交錯變換運用，搭配時間差的變奏，腳步重心的變化，再用手術刀般的精準切入球王的弱點，穩定的防守，看準機會就積極攻擊，把中國選手逼到第七局才分出勝負，奮戰不懈，雖然惜敗，但是已看到林昀儒未來無限的可能，「明天昀儒代表台灣再拚銅牌戰，小林同學加油」。

前總統陳水扁也在臉書表示，他要向林昀儒致敬，這場台中大戰，被譽為台灣「 20 年來最強選手」的林昀儒，對上有「大魔王」之稱的中國選手，過程中林昀儒展現堅定意志與精湛球技，一路戰到3:3，第七局11:8，僅以3分之差飲恨，雖敗猶榮。林昀儒的「台灣精神」，值得國人學習並致上敬意。

民進黨副秘書長林飛帆則說，林昀儒能和目前世界排名第一的中國選手樊振東打滿七局，緊逼對手到最後一局。這場根本是金牌戰水準的對決，他沉穩的令人驚艷。謝謝林昀儒的努力與堅持，讓台灣人能夠一起見證這場絕對會成為國際經典的賽事，之後還有銅牌戰，全台灣人都與你同在。