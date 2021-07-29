挺地方！各縣市疫苗數量蓋牌　陳時中：避免比較

指揮中心指揮官陳時中今（29）日在記者會上表示，由於公布疫苗的數量造成地方施打上的困擾，但其實每個縣市都有自己的想法，也急於把事情做好，未來暫時不公布縣市剩餘疫苗數量，避免造成比較心理。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-29 16:24:50
陳時中指出，中央對於縣市政府的疫苗數量當然有所掌握，不過從今天開始將暫時不公開，「有些縣市存的多就說他們打得慢，剩的少又說他們打得快，我上禮拜有講，大家都急於把這件事情做好，每一個縣市也有他的想法，為了避免比較心理造成大家困擾，我們暫時不公布量，但是會掌握。」
至於目前地方莫德納疫苗的數量是否能趕在過期前施打？陳時中表示，今天的數量都沒有問題，接下來還是會持續和地方確認，會按照計劃在時效內打完。
陳時中表示，疫苗接種覆蓋率當然按照規律一個一個來，，以前口罩平台可以很規律進行，預約平台盡力想要規律，但恐怕做不到，主要是供應量掌握不在手上，目標還是就回到一個平台讓大家從長幼有序安排，讓疫苗施打涵蓋率提高。」
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