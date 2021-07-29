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美防長奧斯汀訪越南　允助防範新冠肺炎疫情

▲美國國防部長奧斯汀今天表示，將提供裝備、設備，協助越南提高防範新冠肺炎的能力。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國防部長奧斯汀今天表示，將提供裝備、設備，協助越南提高防範新冠肺炎的能力。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-29 21:24:52

（中央社記者陳家倫河內29日專電）美國國防部長奧斯汀今天表示，將提供裝備、設備，協助越南提高防範COVID-19的能力。越美兩國防長並見證關於合作搜尋與確認越南烈士遺骸身分的諒解備忘錄簽署儀式。

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奧斯汀（Lloyd Austin）28日下午抵達越南，並於當天前往位於河內市的火爐監獄（Hoa Lo）參觀。越戰期間部分被俘虜的美軍曾囚禁於火爐監獄並遭到酷刑對待。

奧斯汀在推特（Twitter）發文指出，火爐監獄是對戰爭代價的提醒，以及（明白）為什麼美國與越南堅定的雙邊夥伴關係是根植於彼此的犧牲。

越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，奧斯汀今天上午和越南國防部長潘文江（Phan Van Giang）會談，越美兩國防長高度評價越南與美國最近防務合作成就，表示合作成就取得實效，符合正在良好發展的兩國全面夥伴關係。

奧斯汀此行還會與越南總理范明正（Pham MinhChinh）、國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）見面。

越南目前正疲於應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，最新一波本土疫情爆發迄今僅3個多月就有約12萬人確診。越南全國63省市現有1/3處於行動限制狀態，包括首都河內市與經濟樞紐胡志明市。

奧斯汀表示，將提供裝備、設備，協助越南提高防範COVID-19的能力。

會談結束後，潘文江與奧斯汀見證關於合作搜尋、確認越南烈士遺骸身分的諒解備忘錄簽署儀式，同時交換一些戰爭紀念品。

奧斯汀還同意，應集中按期推進邊和機場（BienHoa）的戴奧辛淨化計畫和在越南的其他人道主義計畫、軍事醫療合作以對抗COVID-19，以及提高越南海上執法能力的資助計畫。

越美防長在會談中還討論共同關心的國際和地區問題，特別是直接影響地區的傳統和非傳統安全挑戰，為東南亞國家協會（ASEAN）在促進東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）架構內合作，以維護地區、世界和平穩定環境中的核心作用予以肯定。

越美防長還就依照國際法與1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）尊重沿海國家合法權益、和平解決爭議、在各海域維護和平、穩定環境、安全秩序、航空與航行自由的重要性交換意見。（編輯：周永捷）1100729

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