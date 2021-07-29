美防長奧斯汀訪越南　允助防範新冠肺炎疫情

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奧斯汀在推特（Twitter）發文指出，火爐監獄是對戰爭代價的提醒，以及（明白）為什麼美國與越南堅定的雙邊夥伴關係是根植於彼此的犧牲。
越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，奧斯汀今天上午和越南國防部長潘文江（Phan Van Giang）會談，越美兩國防長高度評價越南與美國最近防務合作成就，表示合作成就取得實效，符合正在良好發展的兩國全面夥伴關係。
奧斯汀此行還會與越南總理范明正（Pham MinhChinh）、國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）見面。
越南目前正疲於應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，最新一波本土疫情爆發迄今僅3個多月就有約12萬人確診。越南全國63省市現有1/3處於行動限制狀態，包括首都河內市與經濟樞紐胡志明市。
奧斯汀表示，將提供裝備、設備，協助越南提高防範COVID-19的能力。
會談結束後，潘文江與奧斯汀見證關於合作搜尋、確認越南烈士遺骸身分的諒解備忘錄簽署儀式，同時交換一些戰爭紀念品。
奧斯汀還同意，應集中按期推進邊和機場（BienHoa）的戴奧辛淨化計畫和在越南的其他人道主義計畫、軍事醫療合作以對抗COVID-19，以及提高越南海上執法能力的資助計畫。
越美防長在會談中還討論共同關心的國際和地區問題，特別是直接影響地區的傳統和非傳統安全挑戰，為東南亞國家協會（ASEAN）在促進東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）架構內合作，以維護地區、世界和平穩定環境中的核心作用予以肯定。
越美防長還就依照國際法與1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）尊重沿海國家合法權益、和平解決爭議、在各海域維護和平、穩定環境、安全秩序、航空與航行自由的重要性交換意見。（編輯：周永捷）1100729