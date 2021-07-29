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施政分數屏東全國第一　潘孟安連三年獲五星首長

▲雜誌公佈2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安再度獲得五顆星，第三度蟬聯五星首長，再度成為全國22縣市第一名，蟬連冠軍。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.29）
▲雜誌公佈2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安再度獲得五顆星，第三度蟬聯五星首長，再度成為全國22縣市第一名，蟬連冠軍。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.29）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-29 17:39:41

遠見雜誌公佈2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安再度獲得五顆星，第三度蟬聯五星首長，施政分數78.4分，繼去年之後，再度成為全國22縣市第一名，蟬連冠軍；潘孟安感謝又感動，強調自己一路受到鄉親力挺，這份榮耀與全體縣民共享。根據調查指出，在縣市長施政滿意度部分，全國僅兩位縣長市長超過八成，潘孟安獲得80.4%，不滿意度7.5%。

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▲潘孟安感謝又感動，強調自己一路受到鄉親力挺，這份榮耀與全體縣民共享，我們一直憨憨做、實實做、惦惦做，不與他人比較，只求一年比一年進步。（圖／屏東縣政府提供,
▲潘孟安感謝又感動，強調自己一路受到鄉親力挺，這份榮耀與全體縣民共享，我們一直憨憨做、實實做、惦惦做，不與他人比較，只求一年比一年進步。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.29）
依據調查，全國各縣市政府八大面向（教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）中，屏東在觀光休閒部分獲得84.1%滿意度，道路與交通滿意度74.0%，雙雙都是全國最高；八大面向淨滿意度屏東縣在22縣市中排名第四。

屏東縣自2019台灣燈會後逐漸被看見，屏東的建設、美學陸續翻轉各界印象，近年包括被喻為「最美的森林圖書館」屏東縣立圖書館總館、全台最美的水岸工業遺構公園─縣民公園、復興公園改建變身為會呼吸的生態水域公園，及勝利星村、可可園區、咖啡園區、共融公園遊戲場等，都深受大眾喜愛，多項建設、設計、影片更在國際獲獎不斷，屏東出色的方案構思和創意，也受到國際認可。

潘孟安表示，屏東雖在國境之南，資源不如都會區，但「與其臨淵羡魚，不如退而結網」，我們一直憨憨做、實實做、惦惦做，不與他人比較，只求一年比一年進步，這份調查是屏東的成績單，讓我們檢視努力的成果，感謝遠見的肯定，更感謝縣民鄉親支持，儘管縣長任期剩下不到二年，但他會堅持到最後一刻。

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