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內政部修法明定市區道路應設人行道　不得劃設機車格

▲內政部修法明定市區道路應設人行道，且新闢及改善人行道不得設機車格。（圖／NOWnews資料照片）
▲內政部修法明定市區道路應設人行道，且新闢及改善人行道不得設機車格。（圖／NOWnews資料照片）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-29 16:46:23｜2021-07-29 17:28:07

為打造友善、安全的都市環境，內政部部務會報今（29）日通過修正「市區道路及附屬工程設計標準」，明定市區道路均應留設人行道，希望提高人行道的普及率；另外，增訂新闢及改善的人行道，原則不劃設機車格位，以停車彎型式設置來替代，還給行人一個安全的通行環境。

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內政部表示，為積極改善市區步行環境，這次修正《市區道路及附屬工程設計標準》，明確規範主要道路、次要道路及服務道路等，均應留設人行道，以加強保障行人通行安全。另外，針對12公尺以下新闢或改善道路，難以留設人行淨寬1.5公尺之人行道區域給予例外規定，希望在有限的道路空間下，保障行人的權益。

內政部也表示，為避免機車任意停放在人行道上，阻礙行人通行，這次修法也增訂新闢及改善的人行道，原則不劃設機車格位，有機車停車需求者，應優先採停車彎型式設置於公共設施帶內，除非經主管機關同意，才能在人行道劃設機車停車格位，且劃設後，供人行的淨寬不得小於1.5公尺，希望藉此改善市區停車秩序。

內政部指出，這次也增訂慢車道寬度不得小於2公尺，但當各車道寬度已採最小值設計時，可將慢車道的最小寬度調整為1.5公尺，以減少在速差大的情形下，因慢車與汽車混流而產生的交通事故。

內政部表示，《市區道路及附屬工程設計標準》為市區道路設計的準則，整體交通規劃與用路人行為的限制與管理，則涉及交通部與地方交通管理單位權責，這次修法亦邀請交通部及地方政府參與研商，本修正標準將依法制作業程序，於近期發布施行，希望大家一起努力改善國內市區交通。

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