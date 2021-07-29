北市調查報告出爐　揭露高嘉瑜8度狂索疫苗、指定莫德納

台北市政府廉政委員會日前公佈好心肝及禾馨診所違規打疫苗的相關調查報告，針對民進黨立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑要求提供疫苗給禾馨診所相關企業一事，也揭露雙方對話紀錄，其中高嘉瑜在11天內8度傳訊息給黃世傑，要求提供疫苗給核心診所，過程中還指名疫苗廠牌，希望能供給莫德納疫苗；此外更誇張的是，6月9日爆發好心肝診所違規施打疫苗，高嘉瑜居然還在跟黃世傑要疫苗，態度令人咋舌。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市廉政委員會27日晚間在網站上公布好心肝及禾馨診所違規施打疫苗的調查報告，由於日前媒體揭露，高嘉瑜曾經幫禾馨診所向黃世傑索取疫苗，所以廉政委員會也針對這部分進行深入調查。調查報告中也揭露高嘉瑜與黃世傑索取疫苗的過程。5月30日高嘉瑜首次透過LINE傳訊息給黃世傑，希望衛生局能夠提供她選區內的「禾馨民權婦幼診所」300劑疫苗，結果經過局內溝通後，31日即給出40瓶疫苗，分送給禾馨旗下的4個診所。





不過高嘉瑜似乎食髓知味，6月2日再度向黃世傑索取100-200劑疫苗，而當日禾馨診所方面也隨即獲得衛生局配發的10瓶疫苗；3日上午高嘉瑜再以「我又來了」為開頭，這次更向黃世傑要求若有「莫德納」疫苗，是否能保留10-20劑的疫苗給禾馨？對此黃世傑也將對話內容傳遞給衛生局專員。5日晚間高嘉瑜再度索要疫苗，表示禾馨關係企業包括房務、行政等尚有百人需要打疫苗，並再度詢問是否可以提供20人份的疫苗，給不能施打AZ疫苗的醫護。





而6日衛生局也再撥發15瓶疫苗給禾馨診所，不過7日高嘉瑜再度向黃世傑索取疫苗，希望能在提供 5瓶AZ疫苗與2-3瓶的莫德納疫苗，而在當天下午衛生局也隨即提供禾馨15瓶疫苗。而眼見一直索取不到莫德納疫苗，高嘉瑜在8日時下午再傳訊息給黃世傑，希望能改索取2瓶AZ疫苗，當天衛生局也再度配發疫苗給禾馨診所。





直到9日好心肝診所爆發違規施打疫苗事件，高嘉瑜上午再度傳訊息給黃世傑，表示前一天衛生局有通知可以再去索取兩瓶疫苗，「但衛生局又說沒了，可以讓他們再去拿嗎？」並且連續撥了4通電話，不過黃世傑後續均未接聽電話及回復訊息。



