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再增逾1.6萬例！泰國疫情燒　曼谷機場倉庫改建臨時醫院

▲泰國疫情升溫，曼谷機場的一座倉庫改建成臨時醫院，已收治更多輕症患者。圖為泰國素萬那普機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國疫情升溫，曼谷機場的一座倉庫改建成臨時醫院，已收治更多輕症患者。圖為泰國素萬那普機場。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-29 16:50:56｜2021-07-29 16:51:00

泰國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，28日新增確診1萬6533例，創下單日新增確診紀錄。眼見疫情嚴峻，泰國政府將曼谷機場的其中一個倉庫改為臨時醫院，用以收治症狀較輕微的患者。

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綜合外媒報導，泰國28日新增確診1萬6533例，不但創下單日新增確診紀錄，更已經連續12天確診破萬例。另外新增133例死亡，總死亡人數在4月時不到100人，但截至28日，死亡人數已經飆升至已經將近4400人。

新增本土病例仍以曼谷3997例為大宗，眼見疫情持續延燒，《路透社》報導指出，泰國曼谷機場的一間倉庫被改建成為臨時醫院，總共有1800張床位。在大批義工的幫忙之下，紙板床搬進倉庫，工人鑽牆安裝衛生裝備，並鋪設床鋪和毯子。

私立醫院蒙庫瓦塔納（Mongkutwattana Hospital）院長連通（ Rienthong Nanna）表示，這是一級臨時醫院，會收治大量輕症患者，若情況惡化，則會轉送另一間「Pitak Rachan」（意為保護國王）的臨時醫院。連通表示目前仍在準備階段，臨時醫院尚未開始運作。他強調現在泰國境內確診人數不斷攀升，恐會需要更多的臨時醫院。

隨著泰國境內確診病例飆升，曼谷疫情狂燒，醫療系統更面臨極大壓力，根據《美聯社》報導，泰國政府也在27日時，動用火車臥鋪，將137名輕症或無症狀患者送離曼谷，返鄉或是到外地進行治療，並將部分火車臥鋪改作為防疫旅館。

雖然人口約6600萬人的泰國設下在年底前接種5000萬劑的疫苗計畫，但目前僅有5.6%人完成接種，19.2%至少接種了一劑疫苗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲為了減輕曼谷醫療壓力，泰國政府將部分輕症或無症狀患者送離曼谷。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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