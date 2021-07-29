高市今新增2確診　陳其邁：感染途徑與北部群聚感染類似

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陳其邁也提醒所有市民要特別注意感染風險仍然存在，五、六月就已開始針對違規群聚多查核，但還是可見有違規群聚情形到現階段台灣流行到了尾聲時，小的、零星的群聚感染要特別留意，除加強查核也要透過疫調把感染途徑與來源查清楚來匡列隔離。
高雄新增2例分別為案15741，本國籍30多歲男性，46歲男子的接觸者，7月21日出現腹瀉、咳嗽等症狀，7月27日匡列為接觸者，7月28日至醫院採檢PCR陽性確診，CT值22.82，目前於負壓隔離病房治療中。
衛生局簡任技正潘炤穎說，根據疫調，30多歲男性在7月13日開始到7月26日，個案與包括來自北部友人到85大樓寒舍、三多好地方飯店、新世代精品商旅及歐遊精品旅館等多家飯店。
案15741匡列密切接觸者5人，包括同居的一人為46歲男子，以及4名友人，其中一人為案15744。另外非密切接觸者有88人，包括在歐遊國際精品旅館11人、三多好地方商旅5人、85寒舍精品套房3人等，共匡列93人。
至於，第二案是案15744，本國籍50多歲男性，無症狀，7月27日匡列為接觸者，7月28日至醫院採檢PCR陽性確診(CT值27.1)，目前於負壓隔離病房治療中。接觸者皆可清楚掌握，無公布公共場所活動史。匡列密切接觸者10人、非密切接觸者11人，其中一密切接觸友人PCR採檢呈陽性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。