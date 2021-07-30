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女星躺長滿青苔樹幹拍寫真　擔心私密處遇「蟲蟲危機」

▲潘映竹躺在長滿青苔樹幹上拍寫真，擔心私密處遇「蟲蟲危機」。（圖／奧創娛樂提供）
▲潘映竹躺在長滿青苔樹幹上拍寫真，擔心私密處遇「蟲蟲危機」。（圖／奧創娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-30 09:00:00

藝人潘映竹（竹竹）外表美豔、身材姣好，在鏡頭前自然不做作，深受觀眾喜愛。潘映竹為了慶祝30歲生日，將推出個人第一本寫真書，值得注意的是，潘映竹為了照片質感，挑戰森林裡的「大魔王」拍攝，過程中她必須冒著蟲蟲跑進私密處的風險，躺在長滿青苔的樹幹上拍照，還好最後她成功征服該場景，成品也相當唯美，沒有浪費辛苦付出的代價。

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▲▼潘映竹為了慶祝30歲生日，將推出個人第一本寫真集。（圖／奧創娛樂提供）
▲▼潘映竹為了慶祝30歲生日，將推出個人第一本寫真集。（圖／奧創娛樂提供）
▲▼潘映竹為了慶祝30歲生日，將推出個人第一本寫真集。（圖／奧創娛樂提供）
寫真書裡的不同地點擁有不同寓意，「遊樂園」象徵初心，「海邊」則是海闊天空跟堅定的心，最後「森林」代表返璞歸真的自己。潘映竹這次全台跑透透，包括台中、宜蘭和貢寮等地，服裝跟拍攝內容也都親自參與討論，由於拍攝期間防疫尚未升級三級警戒，所以時常有許多遊客圍觀，讓她有點害羞，需要不斷跟自己加油打氣、敞開心胸，才能徹底解放，展現最完美的自己。

▲潘映竹不斷跟自己加油打氣。（圖／奧創娛樂提供）
▲潘映竹不斷跟自己加油打氣。（圖／奧創娛樂提供）
憶起拍攝過程，潘映竹坦言最辛苦的就是要在高溫36度的正中午，在海邊沙灘拍照，「沙灘跟海水的溫度在陽光照射下高達42度，還要配合導演的要求，擺出各種姿勢和表情，相當有難度，所以不時要麻煩工作人員不斷灑水降溫，不然腳都快燙傷」，潘映竹希望能在疫情恢復後舉辦新書見面會，與好久不見的粉絲們見面。

▲▼潘映竹坦言最辛苦的就是要在高溫36度的正中午，在海邊沙灘拍照。（圖／奧創娛樂提供）
▲▼潘映竹坦言最辛苦的就是要在高溫36度的正中午，在海邊沙灘拍照。（圖／奧創娛樂提供）
▲▼潘映竹坦言最辛苦的就是要在高溫36度的正中午，在海邊沙灘拍照。（圖／奧創娛樂提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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疫苗不足是中央還是地方的問題？

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2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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