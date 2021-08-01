COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

今日最聚焦／開放疫苗混打起步晚　陳秀熙曝ACIP考量

▲ACIP委員、台大公衛學院教授接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，混打的確國外證明有效，但是否全族群都適合？沒有科學證據不應冒進。（圖／NOWnews資料照）
▲ACIP委員、台大公衛學院教授接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，混打的確國外證明有效，但是否全族群都適合？沒有科學證據不應冒進。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-01 18:25:15

世界多國已開放疫苗混打，中央流行疫情指揮中心也時常被問及開放與否的挑戰，而決定接種對象的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日終於同意開放混打，但僅限制第1至3類、首劑施打AZ者，第二劑可混打mRNA疫苗，ACIP委員、台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，混打的確國外證明有效，但是否全族群都適合？沒有科學證據不應冒進。

我是廣告 請繼續往下閱讀
ACIP委員會25日終於同意國內開放新冠疫苗混打，擬優先將第1至3類第一劑打AZ疫苗者，第二劑可混打mRNA疫苗，目前我國僅有莫德納為mRNA疫苗，與德國、加拿大、法國、瑞典相同，但為什麼起步較國外晚一個月？

身為ACIP委員之一的陳秀熙指出，混打的風險不容輕忽，「對！雖然國外的確有文獻證明混打的效果，但新冠肺炎這個疫苗其實開發到現在也還不到一年，適不適合各個族群，都需要有其他科學證據才能考量。」

對於混打疫苗的搭配限制和人員選擇，陳秀熙說明，還是和採購與到貨進度有關，「因為我國的採購或受贈的mRNA疫苗只有兩種，其中BNT大概要等到9月才有辦法到貨，目前只有莫德納，而且莫德納的數量可能無法涵蓋到所有的第二劑接種。」因此比照國外，混打以最高感染風險為優先，提供較高的保護力，之後逐步擴大進行。

陳秀熙強調，國內的混打實證醫學，抗體中和濃度的實驗慢慢出來，其中包含國產高端疫苗加入的結果，到時再等到BNT或莫德納的進口，就可以補上其他類別的混打基礎，廠牌和到貨數量、實證醫學研究就是最主要的考量。

目前國際上雖然有多國也選擇第一劑打AZ疫苗者，第二劑可混打mRNA疫苗，但直得注意的是，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）曾經呼籲，混打疫苗資料很有限，現階段只有先打AZ再打BNT的數據，如果未來需要施打第三、第四劑，而且牽涉到不同廠牌，就會有額外風險，另外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也是較近期才開放特定狀況下的混打。

新冠肺炎疫情讓人類措手不及，病毒變化之快，從疫苗研發到施打、分配都在與疫情拔河，許多決定恐無法比照以往，等待完整的科學實證支持，不過不管是疫苗研發或是後續的混打問題，風險都是全人類共同承擔。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.01%6.99%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
21.26%78.74%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.32%36.68%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀