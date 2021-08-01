今日最聚焦／開放疫苗混打起步晚　陳秀熙曝ACIP考量

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身為ACIP委員之一的陳秀熙指出，混打的風險不容輕忽，「對！雖然國外的確有文獻證明混打的效果，但新冠肺炎這個疫苗其實開發到現在也還不到一年，適不適合各個族群，都需要有其他科學證據才能考量。」
對於混打疫苗的搭配限制和人員選擇，陳秀熙說明，還是和採購與到貨進度有關，「因為我國的採購或受贈的mRNA疫苗只有兩種，其中BNT大概要等到9月才有辦法到貨，目前只有莫德納，而且莫德納的數量可能無法涵蓋到所有的第二劑接種。」因此比照國外，混打以最高感染風險為優先，提供較高的保護力，之後逐步擴大進行。
陳秀熙強調，國內的混打實證醫學，抗體中和濃度的實驗慢慢出來，其中包含國產高端疫苗加入的結果，到時再等到BNT或莫德納的進口，就可以補上其他類別的混打基礎，廠牌和到貨數量、實證醫學研究就是最主要的考量。
目前國際上雖然有多國也選擇第一劑打AZ疫苗者，第二劑可混打mRNA疫苗，但直得注意的是，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）曾經呼籲，混打疫苗資料很有限，現階段只有先打AZ再打BNT的數據，如果未來需要施打第三、第四劑，而且牽涉到不同廠牌，就會有額外風險，另外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也是較近期才開放特定狀況下的混打。
新冠肺炎疫情讓人類措手不及，病毒變化之快，從疫苗研發到施打、分配都在與疫情拔河，許多決定恐無法比照以往，等待完整的科學實證支持，不過不管是疫苗研發或是後續的混打問題，風險都是全人類共同承擔。
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