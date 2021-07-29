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拚黨魁首戰即終戰！朱立倫積極爭取支持　展現領導力

▲國民黨主席選戰白熱化，有意參選國民黨主席的前國民黨主席朱立倫準備打出「首戰即終戰」的規格，展現氣勢。（圖／資料照片）
▲國民黨主席選戰白熱化，有意參選國民黨主席的前國民黨主席朱立倫準備打出「首戰即終戰」的規格，展現氣勢。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-29 17:33:44｜2021-07-29 17:33:54

國民黨主席選戰逐漸白熱化，外界關注前國民黨主席朱立倫何時將表態參選？據了解，朱正在以幾近滴水不漏綿密地爭取黨內各界最大的支持，包括地方縣市、黨內山頭、議會系統、黃復興系統也傳出力挺朱態勢。地方人士觀察朱陣營規劃表示，朱這次出手，已經打出「首戰即終戰」的規格，展現氣勢，認為不只要贏，還要全面的獲得所有黨員的最大支持。

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國民黨主席定在9月25日投票，並將在8月17日登記，目前黨主席江啟臣表態爭取連任，朱立倫、國民黨智庫副董事長連勝文、前高雄市長韓國瑜等人則都尚未表態，不過連、韓參選機率低，朱、江終須一戰。

黨內人士說，基層都很焦慮，過去黨中央跟美中斷線、又無法凸顯14藍營執政縣市的優勢，民調下跌頹勢不止；國民黨處在存亡關頭，基層盼有領導能力的人振衰起敝。許多中南部、基隆等地的黨代表透過中常委向朱反應，非朱出來不可。

據了解，朱近日正積極與黨內各重要人士會見或通電話，也滴水不漏綿密地爭取黨內各界最大的支持，包括地方縣市、黨內山頭、議會系統、黃復興系統也傳出力挺朱態勢。

地方人士觀察朱陣營規劃表示，朱這次出手，已經打出「首戰即終戰」的規格，展現氣勢，認為不只要贏，還要全面的獲得所有黨員的最大支持。

該人士說，朱有使命感，要讓黨內癒合，不要再分什麼藍，因此展現柔軟身段，積極溝通對話，不排除任何的族群。在競選宣言裡也將強調「領導力」，打破僵局，用具體政策、治理經驗，整合藍軍腳步。「爭取黨內的支持外，還要把藍營在社會的支持度拉高。」

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