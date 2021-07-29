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高市新增兩確診　邁：不必要的群聚能免則免

▲高雄市長陳其邁強調，南北移動所造成的感染風險仍存在，不必要的群聚還是能免則免。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁強調，南北移動所造成的感染風險仍存在，不必要的群聚還是能免則免。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-29 17:37:47｜2021-07-29 18:01:21

高雄市昨（28）日出現1人確診，疫調後陸續找出兩名確診者，依據CDC公布的疫情狀況，今日高雄新增2例，分別為案號15741、15744，疫調發現案15741在7月13日到26日期間，陸續參加了4場聚會，其中也有北部友人，造成同住的15725，與參加聚會的友人案15744都確診，高雄市長陳其邁強調，南北移動所造成的感染風險仍存在，不必要的群聚還是能免則免。

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▲高雄市長陳其邁強調，南北移動所造成的感染風險仍存在，不必要的群聚還是能免則免。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁強調，南北移動所造成的感染風險仍存在，不必要的群聚還是能免則免。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日高雄新增個案15741、15744，CT值分別為22.82和27.1，延續昨天的案15725疫調，發現15741近期曾出現和國內一些群聚感染類似的途徑接觸，往前追到7月13、14日在三多好地方飯店有友人聚會，7月13到16日，在85大樓寒舍和友人聚會，7月18、19日在新世代精品商旅又和友人聚會，7月21日出現症狀後，7月25、26日和另一名新增個案15744聚會，7月26日同住者15725出現症狀，隔天到醫院採檢確診，對15725疫調回溯時陸續發現15741、15744確診。

▲案15741的密切接觸者中，同住的15725和一起聚會的15744都確診，目前共匡列93人。（圖／高雄市政府提供）
▲案15741的密切接觸者中，同住的15725和一起聚會的15744都確診，目前共匡列93人。（圖／高雄市政府提供）
 

為了釐清感染途徑，在疫調過程中發現15741在7月25、26日的聚會中，除了15744外，還有另外2名友人，其中1名友人就來自新北；而15741在7月13到16日到85大樓寒舍的聚會中還有另4名友人，其中也包含15744，其他3人目前已經確實掌握，得知其中1人雖然是高雄人但曾有雙北旅遊史，經初步釐清目前確診的3人應和聚會及南北來往有直接關係。

▲案15744是無症狀確診者，共匡列21人。（圖／高雄市政府提供）
▲案15744是無症狀確診者，共匡列21人。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎說，經疫調匡列案15741的密切接觸者5人，其中同住的15725已經確診，一起聚會的15744也確診，非密切接觸者共88人，共匡列93人；而案15744是無症狀確診者，匡列密切接觸者10人、非密切接觸者11人，共匡列21人。

▲案15741在高雄市的公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）
▲案15741在高雄市的公共場所活動史。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁指出，今天的2例和昨天1例都是屬於群聚的感染，可見這些聚會，尤其是涉及南北移動所造成的感染風險仍存在，陳其邁並強調，在疫情傳播期間，有些不必要的群聚其實要能免則免，國外也有很多例子，群聚感染後有衍伸為家人或職場群聚的風險存在，還是要特別提醒，這段時間不必要的南北移動或訪客還是要特別留意。

▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14322例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14322例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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