中市打造「外埔小白宮」 星級閱讀環境山景相伴

台中市政府斥資近8千萬元，歷經三年擴建、裝備的台中市立圖書館外埔分館，為呼應外埔特有田園風情，打造成「外埔小白宮」，今（29）日由市長盧秀燕剪綵開館時，特別感謝歷任市長及議員共同努力促成，提供外埔更好的閱讀環境，歡迎市民多多利用，提升閱讀力，也欣賞小白宮美景。
記者金武鳯/台中報導
2021-07-29 17:42:53
盧秀燕表示，台中市民熱愛閱讀，連續2年榮獲教育部頒發「整體閱讀力躍升城市、每人借閱冊數表現績優城市」等殊榮。閱讀需要有好的設施及好的場館，為提供外埔地區有更好閱讀環境，市府總計投入7,855萬元經費，辦理外埔分館擴建工程和室內裝修，打造成為「外埔小白宮」，為台中文化扎根再努力。
文化局指出，原有外埔分館館舍及設備老舊不敷使用，市府編列經費擴建，全館樓地板面積約2,310平方公尺，是原館的4倍，閱讀座位也增加為126席。建築外觀呼應外埔特有的田園印象，導入自然美景，室內大片玻璃納入山景，民眾可遠眺鐵砧山和火炎山，堪稱台中最美圖書館之一。
到於空間運用上，則以「分齡分眾」原則，為兒童、青少年、親子和樂齡等族群量身打造舒適的閱讀環境。外埔分館無論外觀設計與空間運用匠心獨具，為此獲得「2018國家卓越建設獎最佳規劃設計類」金質獎的肯定。
台中市立圖書館強調，歡迎民眾多多利用舒適又美麗的小白宮，只是因應7月27日調降為二級警戒，中市圖在防疫安全的前提下，採「穩健式解封、漸進式鬆綁」原則，開放部分區域並控制館內人數不超過50人。入館民眾應量測體溫、雙手消毒及實聯制，並全程佩戴口罩且禁止飲食。