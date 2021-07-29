奧運／面對世界球王毫不畏懼　小林同學「敢挑戰的勇氣」

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從「桌球教父」莊智淵在2012年單打進入四強賽，就已經讓人感到瞠目結舌，沒想到9年後，林昀儒第一次在奧運場上發揮，就追平了台灣男單史上最佳奧運會成績。
提到林昀儒，大家應該也都不陌生，因為前幾天他才跟「台灣桌球一姊」鄭怡靜在混雙為我國拿下首面獎牌。
比完混雙馬上接著打男單賽事，林昀儒一開始還不習慣，甚至在桌台下比了暗號，以為有隊友接應，在這樣大的比賽，「小林同學」還真的是心臟大顆。
來自宜蘭縣員山鄉同樂村，林昀儒父親為國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系教授林學宜，母親則是宜蘭縣立壯圍國中校長陳貴玲，兩人鼓勵他追求自己的夢想，也希望他能夠代表台灣，在國際賽打出佳績。
林昀儒正式開始打球，約莫是在從國小三年級左右，當時他對桌球有興趣，就開始了他的「桌球人生」，沒想到這一打還真的不得了，14歲林昀儒越打越有興趣，並在14歲的年紀，就代表中華隊出賽，參加世錦賽。
被譽為「天才神童」，林昀儒並沒有覺得自己很厲害，他依舊規律練習，「我不認為我自已是天才，也許有一點點天賦，但更多是苦練。」
對自己有目標，所以林昀儒每天早上九點開始練習，都練到晚上八、九點，幾乎每天重複這樣的訓練，他是真的喜歡桌球，也願意投入。
比起球技好，林昀儒的個性更為冷靜沈著，幾乎很少看到他在比賽中有什麼情緒反應，甚至他在之前幾次國際賽也擊敗過日本「怪物新人」張本和智，心理素質也是他能夠有好成績的原因。
不過林昀儒敢於挑戰更高層級，面對四強賽是現任世界球王，24歲的樊振東在2019、2020年都拿下世界盃冠軍，可說是球技巔峰，而林昀儒還在成長，卻能在這屆奧運會讓樊振東看起來打得十分吃力，對比樊振東進球的怒吼，「小林同學」還是一向沈著以對，並順利扳回局面到搶七。
雖然最後林昀儒還是在最後一局不敵球王，但林昀儒讓我們看到，台灣年輕人還是很有希望，很勇於冒險的精神。