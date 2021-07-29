緬甸軍事政變害防疫停滯　聯合國警告：恐成超級傳播國

緬甸自從2月爆發軍事政變以來，境內仍然動盪不安，醫療能量吃緊，導致新冠肺炎（COVID-19）疫情急速擴大，自5月起就出現疫情升溫跡象，28日通報新增確診4980例，以及365例死亡。面對緬甸嚴峻疫情，聯合國緬甸問題特別報告員表示，緬甸恐怕會成為一個超級傳播國。





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根據當地衛生部數據，緬甸28日新增4980例病例以及365例死亡。《衛報》報導指出，緬甸疫苗接種計畫陷入停滯， 檢測作業崩盤，醫療系統幾乎無法運轉，但有多項因素造成緬甸疫情惡化。部分上前線反對軍政府的醫生發動罷工，拒絕在公家醫院工作，在軍事暴力或逮捕的威脅之下，被迫秘密治療患者。





聯合國緬甸問題特別報告員湯姆安德魯斯（Tom Andrews）表示，目前不清楚麵店的確切病例以及死亡人數，因為當局對記者以及醫生進行壓迫，很難取得準確的消息。安德魯斯表示，「我們只知道疫情正在攀升，非常快速的增長」自6月1日以來，已經有4629人死於新冠肺炎，但外界認為這個數字遭到低估。緬甸獨立媒體《伊洛瓦底江新聞》報導指出，軍方27日宣布將在緬甸最大城市仰光新建10個火葬場，每天能夠火化3000具遺體，用以應對不斷增加的死亡人數。





緬甸各個城市的氧氣、醫療設備以及藥品嚴重短缺，民眾還在家門外懸掛黃琦和白旗，表示他們需要食物或是藥品，社交媒體上也充斥著尋求協助以及死亡通報的消息。





安德魯斯表示，包括緬甸在內，國際應該要迅速採取行動，否則將會看到邊境爆發不受控制的疫情。他也警告，因為Delta變種病毒以及其他變種病毒，讓緬甸正在成為新冠肺炎的超級傳播國。這些變種病毒非常危險、極其致命、具有高傳染性。「病毒不會管國籍、邊界、意識形態或是政黨，若緬甸成為超級傳播國，這個地區將會遭受更大苦難。」



