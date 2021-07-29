連三年獲遠見雜誌五星首長肯定　潘孟安：榮耀與縣民共享

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另在縣市政府8大面向（教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）中，屏東在觀光休閒部分獲得84.1%滿意度，道路與交通滿意度74.0%，雙雙獲得全國最高，8大面向淨滿意度屏東縣在22縣市中排名第4。
屏東縣自2019台灣燈會後逐漸被看見，建設、美學陸續翻轉各界印象，近年包括被喻為「最美的森林圖書館」屏東縣立圖書館總館、全台最美的水岸工業遺構公園─縣民公園、復興公園改建變身為會呼吸的生態水域公園，及勝利星村、可可園區、咖啡園區、共融公園遊戲場等，都深受大眾喜愛，多項建設、設計、影片更在國際獲獎不斷，屏東出色的方案構思和創意，也受到國際認可。
潘孟安表示，屏東雖在國境之南，資源不如都會區，但「與其臨淵羡魚，不如退而結網」，我們一直憨憨做、實實做、惦惦做，不與他人比較，只求一年比一年進步，這份調查是屏東的成績單，讓我們檢視努力的成果，感謝遠見的肯定，更感謝縣民鄉親支持，儘管縣長任期剩下不到二年，但他會堅持到最後一刻。
《遠見雜誌》自1995年連續27年執行「縣市長施政滿意度調查」，每年都是6月公布調查結果，今年調查於3月2日至4月16日進行，5月中疫情急升溫，全台進入3級警戒，《遠見》延後至疫情稍緩才揭示成績。
新聞來源為Newtalk 新頭殼