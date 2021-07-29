盧秀燕施政滿意度躍上4星 六都唯一進步首長

遠見雜誌2021縣市長施政滿意度調查結果出爐！台中市長盧秀燕是六都滿意度唯一有進步的首長。在5星評等中，較去年躍升，拿下4星，且是近10年來，滿意度最高的台中市長。





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在遠見雜誌公布數據中，台中市八大施政面向的淨滿意度，較去年增加2個百分點，進步幅度領先全台。其中，在「教育」、「道路與交通」、「消防與公共安全」、「醫療衛生」、「觀光休閒」及「經濟與就業」等六大面向，滿意度均較去年優異。





盧秀燕施政滿意度59.1%，較去年升高了5.8個百分點；施政分數為67.7分，比去年增加3.3分，今年拿下4星。尤其施政滿意度大有進步，是六都唯一有進步丶且進步幅度居全國第二名，不滿意度有下降，降幅是全國之冠！





台中市政府表示，每份民調都是鞭策市府團隊不斷向前邁進動力，感謝雜誌的報導與指教。近年來市府努力完備一切，就是為了回應市民期待！以本次進步最多的「經濟與就業」面向為例，在面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰下，台中拼經濟的表現同樣亮眼。





此外，同樣交出漂亮成績單的「道路與交通」面向，除了今年實施的「雙十公車，市民優先」政策，有效減輕市民通勤負擔，也讓政策優惠真正落實在市民身上外，歷經十餘年興建的捷運綠線在今年4月正式通車，更滿足了市民「捷運行」的渴望。





台中市政府指出，本次調查為今年2、3月間，新冠肺炎疫情爆發之前，但從5月中至今防疫期間，市長帶領市府團隊努力不懈控制疫情，並推出多元紓困方案，從坊間各類民調顯示，民眾對於盧市長防疫表現更有感，給予更高度肯定。



