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廉政委員會紀錄曝光！柯文哲痛罵衛生局「從頭到尾擺爛」

▲台北市長柯文哲在廉政委員會的會議中，痛批衛生局在疫苗配發與處理上「從頭到尾擺爛」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲在廉政委員會的會議中，痛批衛生局在疫苗配發與處理上「從頭到尾擺爛」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-29 19:14:37

針對好心肝診所及禾馨診所違規施打疫苗一事，台北市政府日前透過政風處進行調查，並召開廉政委員會進行討論。身兼廉政委員會召集人的台北市長柯文哲，也指示將調查報告公開。而今（29）日上午廉政委員會也將當日的會議記錄上傳至網站上，過程中柯文哲對於好心肝診所能夠獲得配發115瓶疫苗相當不解，甚至在會中痛批衛生局，針對疫苗打不完一事「從頭到尾擺爛」。

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廉政委員會的會議紀錄曝光，柯文哲在會中表示，外界批評台北市疫苗打太慢，結果衛生局卻沒有動靜。「我最氣的是我們哪裡是政治團隊？我們是打工團隊，大家都只來這裡打工。」柯文哲氣憤表示，媒體已經報導一個禮拜了，衛生局到底在幹什麼？有沒有去確認每個醫院狀況到底是怎麼樣？柯文哲直言，每個人都告訴他很累，「但也不是說累就可以搞成這個樣子。」柯文哲將砲口對準衛生局長黃世傑，直言「怎麼沒問『到底是怎麼一回事，報表我看一下』？」

「組織管理成這樣，我還沒罵完我跟你講。」柯文哲氣憤表示，整個局處置身事外，好像沒自己的事一樣，一個政府機關竟然對民意完全沒有反應，真的太奇怪了。「5月26日發下疫苗，你們幾號才發現疫苗打不完在處理，後來到底從其他醫院收回幾劑都不曉得。」柯文哲更語帶諷刺表示，說不定衛生局根本沒有相關資料，只是想把手上疫苗趕快打掉，「就是一句話，從頭到尾擺爛啦。」

針對疫苗派送問題，柯文哲表示，怎麼可能一個股長發掉100多瓶疫苗給好心肝？不會覺得怪怪的嗎？「每個人都哭哭啼啼的，有人說生病了、精神壓力太大，我跟你講，那麼困難不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。」柯文哲氣憤表示，這件事情記申誡就了事，讓他氣到說不出話來。

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