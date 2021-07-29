謝金河曝「奧運的最高境界」！再揭1關鍵：世界變化轉折

東京奧運開幕多日，賽事如火如荼進行中，中華隊表現亮眼，不僅國人看得大呼過癮，也讓台灣登上世界舞台。財訊傳媒董事長謝金河今（29）日就在臉書分析「奧運的最高境界」就是台灣的共同語言，接著更盤點歷年來奧運如何影響國際關係，指出「這次2020加1的奧運，很可能又是一次世界大變化的轉折年代！」。

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謝金河

先提到，這兩天國人聚精會神的收看中華代表隊選手們賽事，不論是台灣羽球第一男雙李洋，王齊麟的晉級四強或是為了郭婞淳奪金雀躍、為莊智淵的一個人武林疼惜，甚至是期待19歲的桌球小將林昀儒、羽球一哥周天成、世界球后戴資穎拿下獎牌，這些勝利的一刻正是奧運的最高境界，而也這場世界殿堂級的競技也终於讓台灣有了共同的語言，「不用再聽政治人物為私利的交相攻訐，這也是奧運的最高境界」。

▲東京奧運標表現出色的楊勇緯、羅嘉翎、方菀靈等。（圖／謝長廷臉書）

謝金河指出這屆東京奧運充滿波瀾，至今仍有不少日本人因為疫情而持續抵制，但日本仍然克服萬難，讓奧運順利辦下去，除了財政因素外，他認為重要的是奧運背後的象徵意義「這是因為奧運象徵的意義，對日本太重要了！」。回顧奧運史，希特勒在1936年德國柏林奧運開幕式宣布「下一屆奧運在東京舉行」，卻因二戰全面爆發而停辦奧運，加上1940年日本攻打中國而停辦奧運。

▲東京奧運因為疫情而延宕一年。（圖／美聯社／達志影像）

直到1964年輪到日本舉辦奧運，當時正從「二戰的戰敗國」爬起，而奧運結束後日本也發動了戰後重建，經濟大起，到了1980年代，日本已高高舉起「日本第一」的旗幟，東京日經指數從6000左右大漲至38957，號稱1個日本可以買下4個美國。只是在日本最驕傲的一刻遇上泡沫化，經濟從此沈淪30年，中國藉機乘勢大起。綜觀上述奧運史，謝金河也總結「這次2020加1的奧運，很可能又是一次世界大變化的轉折年代」。（編輯：楊智傑）