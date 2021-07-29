狂幫禾馨索莫德納疫苗？高嘉瑜激動辯護：從頭到尾沒施壓
台北市好心肝診所、禾馨診所日前違規替未在規定排序的族群、志工施打疫苗，台北市政府廉政委員會27日公布調查報告，揭露民進黨立委高嘉瑜與禾馨診所的對話紀錄，指出高嘉瑜8度指定索取莫德納疫苗，對此高嘉瑜接受NOWnews記者電訪時情緒激動地表示，她是正當光明的把請求轉給衛生局，衛生局從頭到尾也沒說不可以，民眾陳情的事情，民代就是要盡量處理，強調自己「從頭到尾都沒施壓」。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-29 19:56:45｜2021-07-29 20:00:26
針對台北市政府「廉政透明委員會」27日將調查好心肝診所、禾馨診所調查報告上傳揭露文件中指出，民進黨立委高嘉瑜數度向衛生局長黃世傑傳訊息幫「禾馨」診所要疫苗，並指定要求要莫德納廠牌，且就算在6月9日好心肝診所事件已爆發，仍持續施壓、索取。
對此，高嘉瑜回應記者表示，她是正大光明把請求轉給衛生局，衛生局從頭到尾沒說不行，內部怎麼處理也都是市府自己決定，她也完全沒有介入，到底是立法委員或是其他民代有要求就給，還是怎樣她也不清楚。
高嘉瑜說，民眾陳情，民代就是要盡量處理，現在北市府把調查報告上傳令人匪夷所思，民代在協助民眾陳情本來就是這樣運作，她強調「不知市府用意為何」，她該講的都講了，更反批應該第一時間就讓大家清楚狀況最好，不能像剝洋蔥那樣才一層層公開。
高嘉瑜更是激動地反問，衛生局的原則跟標準是什麼？如果今天不能給就明說，她也不了解，禾馨1000多個人拿800多個疫苗，且都打在醫護、第一類到第三類的工作人員上，這些都是合法合情合理，反而是好心肝拿了1000多個疫苗問題才嚴重，違法給志工施打，她也強調，她自己從頭到尾都沒施壓，衛生局在這期間也從頭到尾都沒拒絕過。
高嘉瑜也說，好心肝的報告還她清白，證明她沒施壓，市府也沒拒絕，她從頭到我就是轉達陳情，她也相信，衛生局也是站在保護孕婦的立場，但另一方面，市府應該說清楚的是好心肝100多人，為何能拿1000多支的疫苗？Ben又是誰，她生氣地詢問，「衛生局分配疫苗的原則跟標準到底是什麼？」。