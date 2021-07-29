旅居印尼外國人離境激增　打疫苗不易是其中原因

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今年2月印尼疫情在相對低點時，有1萬154名外國人離境。這波疫情自5月中開齋節後升溫，目前最高峰是7月15日新增5萬6757例確診，7月27日有2069人死亡，創單日不治最高紀錄。今天新增4萬3479例新增確診，死亡人數新增1893人。
日本駐印尼大使金杉健二（Kanasugi Kenji）7月14在他的Instagram貼文指出，所有人在疫情下都面臨困難，部分在印尼的日本人將短暫返回日本，因為日本自8月1日起開始讓旅居海外的返國國人接種疫苗，他們施打疫苗後會再回印尼。
澳洲廣播公司（ABC）等澳洲媒體近期也報導，有許多在印尼的澳洲公民抱怨，在印尼施打疫苗不易，也想回澳洲，但因航班、入境限制等因素仍滯留印尼。
ABC報導，有澳洲民眾指出，外國人在印尼不容易打疫苗，印尼以本國人為優先對象。也有人說，法國政府提供疫苗給旅居印尼的法國人，澳洲政府沒有任何協助。
該報導指出，現在幾乎沒有從印尼到澳洲的商業航班，一群在峇里島的澳洲人日前欲包機到澳洲西部城市伯斯（Perth），100人有意搭乘，但澳洲政府嚴格限制入境人數，只有25人能搭機，一個人的機票高達7000美元（新台幣21萬元）。
澳洲人報（Australians）近日報導，印尼航空（Garuda Indonesia）已取消至澳洲的班機，到明年1月前都停飛，鄰近的新加坡等也禁止來自印尼的旅客過境轉機，有些滯留在印尼的澳洲人希望改以搭船的方式回澳洲。
報導指出，旅居印尼龍目島（Lombok）從事旅遊業的澳洲民眾努爾（Brendan Nuir）原本與好幾百名澳洲人要搭包機回澳洲，但單程票比平常貴3倍，高達10600澳幣（約新台幣21萬元），他因此興起揪團搭船回澳洲的念頭。
報導指出，努爾有一艘印尼傳統的菲尼斯帆船（Phinisi），他計畫從西爪哇古邦市（Kupang）航行到澳洲北部的達爾文港（Darwin），航程約67小時；有澳洲人為了能回國，願意付給他3500澳幣（約新台幣7.2萬元）。
努爾表示，他已取得印尼方面所有必要的許可，仍在等澳洲方面的許可。
印尼自5月起開放符合條件的外國人接種疫苗，但仍常有外國人遭拒絕的事情傳出。此外，印尼也面臨疫苗不足的問題，至今僅7%的印尼人口完成兩劑接種，接種一劑者僅約17%，約83%使用的都是中國科興（Sinovac）的疫苗。（編輯：高照芬）1100729