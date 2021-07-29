COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

旅居印尼外國人離境激增　打疫苗不易是其中原因

▲印尼新冠肺炎疫情7月急速升溫，7月已有超過2萬名外國人從雅加達的國際機場離境，是2月的2倍。（圖／翻攝自推特Galih Pradipta）
▲印尼新冠肺炎疫情7月急速升溫，7月已有超過2萬名外國人從雅加達的國際機場離境，是2月的2倍。（圖／翻攝自推特Galih Pradipta）

中央社

2021-07-29 21:05:33

（中央社記者石秀娟雅加達29日專電）印尼Covid-19疫情7月急速升溫，7月已有超過2萬名外國人從雅加達的國際機場離境，是2月的2倍。媒體報導，印尼疫苗不足，外國人接種不易，是外國人選擇離境的一個原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據移民總局主管雅加達蘇卡諾哈達國際機場的山姆（Sam Fernando）今天提供給中央社的資訊，7月份自該機場離境的外國人有2萬215人，其中以日本人最多，有3320人，6月份則有2萬3503名外國人離境。

今年2月印尼疫情在相對低點時，有1萬154名外國人離境。這波疫情自5月中開齋節後升溫，目前最高峰是7月15日新增5萬6757例確診，7月27日有2069人死亡，創單日不治最高紀錄。今天新增4萬3479例新增確診，死亡人數新增1893人。

日本駐印尼大使金杉健二（Kanasugi Kenji）7月14在他的Instagram貼文指出，所有人在疫情下都面臨困難，部分在印尼的日本人將短暫返回日本，因為日本自8月1日起開始讓旅居海外的返國國人接種疫苗，他們施打疫苗後會再回印尼。

澳洲廣播公司（ABC）等澳洲媒體近期也報導，有許多在印尼的澳洲公民抱怨，在印尼施打疫苗不易，也想回澳洲，但因航班、入境限制等因素仍滯留印尼。

ABC報導，有澳洲民眾指出，外國人在印尼不容易打疫苗，印尼以本國人為優先對象。也有人說，法國政府提供疫苗給旅居印尼的法國人，澳洲政府沒有任何協助。

該報導指出，現在幾乎沒有從印尼到澳洲的商業航班，一群在峇里島的澳洲人日前欲包機到澳洲西部城市伯斯（Perth），100人有意搭乘，但澳洲政府嚴格限制入境人數，只有25人能搭機，一個人的機票高達7000美元（新台幣21萬元）。

澳洲人報（Australians）近日報導，印尼航空（Garuda Indonesia）已取消至澳洲的班機，到明年1月前都停飛，鄰近的新加坡等也禁止來自印尼的旅客過境轉機，有些滯留在印尼的澳洲人希望改以搭船的方式回澳洲。

報導指出，旅居印尼龍目島（Lombok）從事旅遊業的澳洲民眾努爾（Brendan Nuir）原本與好幾百名澳洲人要搭包機回澳洲，但單程票比平常貴3倍，高達10600澳幣（約新台幣21萬元），他因此興起揪團搭船回澳洲的念頭。

報導指出，努爾有一艘印尼傳統的菲尼斯帆船（Phinisi），他計畫從西爪哇古邦市（Kupang）航行到澳洲北部的達爾文港（Darwin），航程約67小時；有澳洲人為了能回國，願意付給他3500澳幣（約新台幣7.2萬元）。

努爾表示，他已取得印尼方面所有必要的許可，仍在等澳洲方面的許可。

印尼自5月起開放符合條件的外國人接種疫苗，但仍常有外國人遭拒絕的事情傳出。此外，印尼也面臨疫苗不足的問題，至今僅7%的印尼人口完成兩劑接種，接種一劑者僅約17%，約83%使用的都是中國科興（Sinovac）的疫苗。（編輯：高照芬）1100729

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
65.1%34.9%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.61%28.39%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
31.34%68.66%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.06%17.94%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀