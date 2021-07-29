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美防長訪越允助研發疫苗　盼兩國提升為戰略夥伴

▲美國國防部長奧斯汀今天表示，美方將繼續與越南合作研發COVID-19疫苗；鑑於越美於潛在領域還有許多拓展合作的空間，奧斯汀建議雙方應研究在未來將兩國關係提升為戰略夥伴關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國防部長奧斯汀今天表示，美方將繼續與越南合作研發COVID-19疫苗；鑑於越美於潛在領域還有許多拓展合作的空間，奧斯汀建議雙方應研究在未來將兩國關係提升為戰略夥伴關係。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-29 21:27:00

（中央社記者陳家倫河內29日專電）美國國防部長奧斯汀今天表示，美方將繼續與越南合作研發COVID-19疫苗；鑑於越美於潛在領域還有許多拓展合作的空間，奧斯汀建議雙方應研究在未來將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

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奧斯汀（Lloyd Austin）是美國總統拜登（JoeBiden）政府上任以來，首位出訪東南亞的內閣官員。越南民智報（Dantri）報導，奧斯汀今天在與越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）會面時作上述表示。

美國迄今共計贈予越南約500萬劑莫德納（Moderna）疫苗，報導指出，奧斯汀除對此表示高興，還說未來美方將繼續與越南合作研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；為越南防疫工作提供裝備、設備，並盡其所能幫助越南。

奧斯汀表示，美國將繼續推動與東南亞國家協會（ASEAN）在維護地區和平與安全方面的合作。美國將繼續參加東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），並承諾與這一地區的國家建立更牢固、更好的合作關係。

奧斯汀表示，美國將在克服戰爭後果方面進一步加強與越南合作，從而不斷建立和鞏固兩國互信。鑑於越美於潛在領域還有許多拓展合作的空間，奧斯汀建議雙方應研究未來將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

阮春福對奧斯汀各項意見表示歡迎，強調雙方應加強多方面合作以增進互信。越南將盡最大努力促進越美民間關係良好發展，包括尋找在戰爭中失蹤的士兵遺骸計畫。

阮春福並說，越南期待能迎接美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）到訪。

奧斯汀今天還與越南總理范明正（Pham MinhChinh）會面。越通社（VNA）報導，奧斯汀在會中表示，美國將繼續幫助越南和其他國家盡快獲得更多疫苗來源，以利對抗疫情。

范明正強調，越南將為兩國國防部門和軍隊擴大交流、增進了解、加強互信等創造條件；他並建議奧斯汀繼續關注推動兩國國防部門和軍隊之間的合作關係，以及日益發展的越美全面夥伴關係。

范明正還說，越南歡迎並願與美國在貿易、投資、氣候變遷、科技、教育等領域加強合作。他建議雙方未來應加強合作，特別是推動美國有優勢、越南有潛力的領域，如基礎設施、交通、人力資源、再生能源等。（編輯：周永捷）1100729

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