買保險超容易！全球人壽打造遠距投保平台　一刷二錄三簽

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也因此，客戶只要一刷，進行刷臉認證，再來執行二錄，啟動多端視訊影音雙錄，與三簽的電子影音簽名，一機就完成「三易」遠距投保服務，全程零距離，並同透過業務員先「備」齊要保相關文件，與客戶確認無誤後，提供客戶一個連結下載遠距投保APP，點擊後即啟動後續「採、驗、簽、送」前後共五步驟，其中「採」即透過線上身分證光學識別與客戶活體生物辨識綁定，確認投保客戶為本人且同意進行遠距投保流程；「驗」則透過影音雙錄功能，確認要保相關文件、資訊揭露、權益內容以及客戶投保意願表達；「簽」為業務同仁傳送要保文件電子檔，供客戶進行線上簽名並同時影像存檔；「送」則確認所有招攬文件完備後，由業務同仁上傳給公司。
在資訊安全方面，全球人壽強調遠距投保串流技術(Streaming)的上傳速度不受資料大小影響，除達到資料不落地的要求，且整合GPS場域資訊，支援身分證光學辨識、強化資訊安全的加密及不被竄改性等風險控管機制，打造讓客戶絕對安心的資安零死角境界。
此外，客戶也可透過這次與全球人壽合作遠距投保試辦的保經代公司進行「遠距投保」，包括永達保經、公勝保經、錠嵂保經、永達保經、大誠保經、台名保經、和泰保經。
全球人壽總經理馬君碩表示，公司近年來積極發展數位化轉型，以壽險業最重要的保險客戶、業務同仁為兩大服務對象，並秉持公平待客原則以客戶之各式需求為導向，運用數位智能助業務開創新商機，優化各項保戶數位服務以及業務同仁輔銷工具。尤其多年前早已超前進化部署的mPOS「業務行動辦公室」。
如今面對疫情衝擊必須減少面對面接觸的當下，馬君碩強調由mPOS行動功能延伸至遠距投保服務，透過身分驗證與生物辨識雙認證，並即時錄製客戶簽署要保書的過程，且克服資料不落地的困難，錄影的同時就即時上傳，強化保障客戶資料的安全性，也是業界首創可將遠距投保運用在「要保人與被保險人不同」的案件中，更能體現親晤親簽真實流程。
展望未來，馬君碩指出遠距投保試辦功能更可延伸串連至遠距生調、保全與理賠等服務，讓客戶一次到位安全快速完成所需服務。而業務同仁搭配進化版的mPOS「業務行動辦公室」，除了可持續即時管理保戶保單狀態，協助客戶遠距投保所需商品，掌握保戶各式互動契機與保單生命週期，更能隨時隨地、透過任何裝置開創壽險事業版圖。