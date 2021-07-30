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雪梨日增239人確診創新高　民眾不打AZ寧等輝瑞

▲澳洲最大城市雪梨29日新增COVID-19感染人數，創下疫情爆發以來新高。儘管當局呼籲快施打疫苗，但民眾仍顧忌AZ疫苗副作用，寧願等待預計幾個月後會到貨的輝瑞疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲最大城市雪梨29日新增COVID-19感染人數，創下疫情爆發以來新高。儘管當局呼籲快施打疫苗，但民眾仍顧忌AZ疫苗副作用，寧願等待預計幾個月後會到貨的輝瑞疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-30 06:04:30

（中央社雪梨29日綜合外電報導）澳洲最大城市雪梨今天單日新增COVID-19感染人數，創下疫情爆發以來新高。儘管當局呼籲快施打疫苗，但民眾仍顧忌AZ疫苗副作用，寧願等待預計幾個月後會到貨的輝瑞疫苗。

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澳洲近幾週正苦於遏阻傳染力強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株在雪梨和鄰近地區蔓延，600萬居民封城生活邁入第6週，當局警告疫情還會繼續惡化，澳洲2兆澳幣（約1.5兆美元）規模的經濟恐進入兩年來第2次衰退。

儘管雪梨延長封城禁令，新南威爾斯州表示，雪梨過去24小時新增239例本土病例，創下自疫情爆發以來的新高。

新南威爾斯州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）在雪梨告訴記者：「鑒於在社區爆發的病例數，我們只能假設情況在好轉之前可能會先惡化。」

貝雷吉克利安表示，新增1人染疫病故，使得這波疫情病故人數增至13人。澳洲2500萬人口中，迄今超過3萬3000例確診與921人病歿。

在幾乎沒有跡象顯示近來防疫限制有助疫情降溫的情況下，貝雷吉克利安說，新的限制措施將在雪梨西南區和西區實施，而這裡也是出現最多確診病例的熱區。

雪梨8個疫情熱區超過200萬居民，如今得面臨在戶外必須配戴口罩、也不得離開住家範圍超過5公里的規定。

貝雷吉克利安昨天宣布雪梨封城禁令將再延長一個月，但允許大部分工程計畫與較年長的學生返校準備考試。

這些防疫限制可能會重創澳洲經濟，尤其新南威爾斯州就占全國經濟產值超過1/3。

貝雷吉克利安表示，這些防疫限制有必要存續的原因在於，雪梨疫苗覆蓋率太低，加上美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯合研發的疫苗供貨量吃緊。澳洲政府原本希望60歲以下人口都能施打疫苗。

當局呼籲雪梨所有成年人快去施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，但許多人基於疫苗恐致血栓的疑慮，寧願等待預計幾個月後會到貨的輝瑞疫苗。

新南威爾斯州16歲以上人口，完整接種疫苗的比例僅17%。（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）1100729

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