雪梨日增239人確診創新高　民眾不打AZ寧等輝瑞

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儘管雪梨延長封城禁令，新南威爾斯州表示，雪梨過去24小時新增239例本土病例，創下自疫情爆發以來的新高。
新南威爾斯州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）在雪梨告訴記者：「鑒於在社區爆發的病例數，我們只能假設情況在好轉之前可能會先惡化。」
貝雷吉克利安表示，新增1人染疫病故，使得這波疫情病故人數增至13人。澳洲2500萬人口中，迄今超過3萬3000例確診與921人病歿。
在幾乎沒有跡象顯示近來防疫限制有助疫情降溫的情況下，貝雷吉克利安說，新的限制措施將在雪梨西南區和西區實施，而這裡也是出現最多確診病例的熱區。
雪梨8個疫情熱區超過200萬居民，如今得面臨在戶外必須配戴口罩、也不得離開住家範圍超過5公里的規定。
貝雷吉克利安昨天宣布雪梨封城禁令將再延長一個月，但允許大部分工程計畫與較年長的學生返校準備考試。
這些防疫限制可能會重創澳洲經濟，尤其新南威爾斯州就占全國經濟產值超過1/3。
貝雷吉克利安表示，這些防疫限制有必要存續的原因在於，雪梨疫苗覆蓋率太低，加上美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯合研發的疫苗供貨量吃緊。澳洲政府原本希望60歲以下人口都能施打疫苗。
當局呼籲雪梨所有成年人快去施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，但許多人基於疫苗恐致血栓的疑慮，寧願等待預計幾個月後會到貨的輝瑞疫苗。
新南威爾斯州16歲以上人口，完整接種疫苗的比例僅17%。（譯者：陳怡君/核稿：陳政一）1100729