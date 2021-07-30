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全球疫苗注射　已超過40億劑

▲據法新社的彙整，自疫苗施打計畫展開8個月後，全球疫苗接種已超過40億劑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲據法新社的彙整，自疫苗施打計畫展開8個月後，全球疫苗接種已超過40億劑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-30 06:07:33

（中央社巴黎29日綜合外電報導）據法新社今天的彙整，自疫苗施打計畫展開8個月後，全球疫苗接種已超過40億劑。

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第一個10億劑與第2個10億劑分別耗時140天與40天達標，第3個10億劑達標僅耗時26天，第4個10億劑30天才達標，全球疫苗接種的進展略微趨緩。

40億劑中，40%約16億劑在中國境內施打，其次是印度4億5100萬劑，以及美國的3億4300萬劑，這是目前全球疫苗施打劑量最多的3國。

至於人口超過百萬的國家中，阿拉伯聯合大公國每百人接種168劑疫苗居全球之首，其次是烏拉圭的137劑與巴林的134劑。

阿聯的疫苗覆蓋率接近總人口的70%，烏拉圭與巴林都超過60%。

卡達、智利與加拿大都是每百人接種129劑，以色列128劑，新加坡125劑，英國、蒙古與丹麥124劑，比利時121劑。

上述這些國家的疫苗接種覆蓋率都超過總人口的50%。中國則是每百人施打111劑、美國104劑與歐盟103劑，美國及歐盟完整的疫苗接種覆蓋率將近總人口的半數，中國並未通報這方面的數據。

受惠於COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）與富裕國家捐助未使用的劑量，大多數的貧窮國家已開始接種疫苗，不過疫苗接種覆蓋率仍非常不均，據世界銀行（World Bank）界定的高所得國家，每100人中已接種97劑疫苗，至於中低收入國家僅1.6劑。

全球每100人平均接種的疫苗劑量是52劑，仍有3國尚未展開疫苗接種，分別是蒲隆地（Burundi）、厄立垂亞（Eritrea）與北韓。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1100729

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