大馬元首罕見公然抨擊首相　慕尤丁面臨下台聲浪

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馬來西亞因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，於1月宣布進入緊急狀態，此後國會維持休會。但慕尤丁在外界不滿國會停擺的憤怒高漲及國家元首施壓下，同意國會復會。不過批評人士說，這是慕尤丁為保住搖搖欲墜政權的手段。
負責國會及法律事務的馬來西亞首相署部長達基尤丁（Takiyuddin Hassan）26日告訴國會，緊急狀態將在8月1日結束，期間制定的數項法律都會失效。
馬來西亞在野國會議員聞訊後大怒，宣稱慕尤丁的目的只是要逃避辯論；且依照大馬憲法，取消緊急狀態須經國家元首同意，但蘇丹阿布都拉（SultanAbdullah Sultan Ahmad Shah）是否同意並未明朗。
馬來西亞皇宮今天證實，阿布都拉並未同意，且他也表達「高度失望」。聲明指出，慕尤丁政府宣布的立法失效消息「不準確，且造成國會議員困惑」。
聲明還說，慕尤丁政府的說法「不僅未依法遵守主權原則…也損害國家元首陛下的職責和權力」。
在人口多為穆斯林的馬來西亞，君主立憲制下的國家元首蘇丹普遍受到民眾尊崇，因此阿布都拉以如此強烈口吻批評政府並不尋常。
馬來西亞皇宮的聲明發布後，在國會掀起騷動，反對陣營大喊「叛國」、「下台」。反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）要求慕尤丁辭職，因為他的政府「違逆憲法、侮辱君主立憲制及誤導國會」。
慕尤丁聯合政府中最大黨巫統（United MalaysNational Organisation，UMNO）的主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）也指控慕尤丁叛國，並要求他辭職。
儘管阿末扎希本月稍早已宣布巫統撤回對慕尤丁的支持，但據信一些巫統成員仍挺這位首相。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100729